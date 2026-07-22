温州日报 2026-07-22 08:23:00

来自海峡两岸的各界嘉宾、青年创业者、文艺工作者等600余人共聚“海上花园”，以闽南语为媒，续写两岸血脉相连的深厚情缘。

温州网讯 海风轻拂，乡音袅袅。昨天，“闽韵同源 声生不息”2026两岸半屏山文化交流暨闽南语音乐季在温州洞头开幕。来自海峡两岸的各界嘉宾、青年创业者、文艺工作者等600余人共聚“海上花园”，以闽南语为媒，续写两岸血脉相连的深厚情缘。

近年来，温州持续深耕对台文化交流，精心擦亮两岸半屏山等特色基层交流品牌，依托浙台合作周、海峡两岸大健康产业对接会等平台，不断拓宽温台交往渠道，吸引广大台胞来温寻根交流，筑梦创业。2026年，我市在各地开展高校研习营、电商培训营及青少年家庭结对等活动，持续推动两岸交流向常态化、亲民化、年轻化纵深发展。

其中，洞头与台湾地缘相近、乡音相同、血缘相亲、商贸相通，连续16年深耕两岸半屏山交流，累计吸引4300余人次两岸同胞参与，台湾青年的比例持续攀升，经贸、文化、旅游等领域的合作不断涌现。

市台办相关处室负责人介绍，今年是半屏山首次将闽南语作为切入点和热点，谋划开展系列活动。系列活动将持续至9月，以闽南乡音、同源文脉为纽带，开展文艺交流、青创对接、青年研学、文旅互动等多项民间交流活动，促进两岸文化交融、民心相通。开幕式前一天，2026两岸半屏山文化交流暨闽南语音乐季的核心活动——“海浪的情书”双屏闽南语音乐荟，就在洞头东沙不夜港上演。

开幕式现场，多项长效交流平台落地。“海岛听乡音”台湾青年音乐人上岛驻唱活动在现场拉开序幕，多位台湾青年音乐人受聘为“驻唱文艺岛民”，未来将在洞头的星空营地、滨海沙滩、古巷街区倾情献唱。

“我觉得做活动真正落地很重要。”中国国民党组发会副主任委员、台湾中华演艺总工会理事长陈桓浩说，台湾到温州的距离很近，闽南语语调也很像，“关键是让两岸年轻人在一起工作、生活，才能真正融合。”他计划带领台湾艺人在大陆设立演艺场所，打造两岸交流阵地。

现场还举行台湾中华演艺总工会温州办事处揭牌仪式，为“双屏合心·寻根闽瓯”2026两岸半屏山青年体验营授旗，启动“我在海上花园看见美丽中国”两岸青年短视频创作大赛，专题推介了洞头文旅资源及面向台湾青年的创业扶持政策，展现这片热土对台青筑梦的满满诚意。

在“寻根归途”分享环节，中国青年企业家协会理事、云南省青年创业协会副会长郑威仁讲述了一段跨越三代的乡愁：爷爷与家人分隔三十载抱憾离世，他本人直到去年才在市台办的帮助下找到乐清的家人。“祖辈的遗憾，该由我们这一代人来弥补。”郑威仁表示，将扎根温州，以乐清、洞头为阵地推动两岸青年融合。

此前，民革温州市委会、温州市文化广电旅游局、鹿城区政协已在温州美术馆联合举办“墨韵瓯江 笔渡海峡”两岸书画交流展，邀请两岸书画同仁以艺术为桥梁，共同书写两岸融合发展的新篇章。该展将持续至8月2日。

来 源：温州日报

原标题： 两岸半屏山文化交流暨闽南语音乐季在洞头开幕 闽南乡音串起两岸情

记者 金帅 黄文盈

本文转自：温州新闻网 66wz.com