102岁陈爷爷的“百年一叙”

温州都市报 2026-07-22 08:57:00

历经世纪风雨、人生起落，102岁的陈剑鸣依旧神志清明、心性豁达。他爱旅游爱阅读习作，百岁之际出版自传《百年一叙》一书；他热心公益，修公园护文物，还曾捐“寿金”为村里修筑“小长城”……

温州网讯 历经世纪风雨、人生起落，102岁的他依旧神志清明、心性豁达。他爱旅游爱阅读习作，百岁之际出版自传《百年一叙》一书；他热心公益，修公园护文物，还曾捐“寿金”为村里修筑“小长城”……

他就是家住瓯海区仙岩街道穗丰村的陈剑鸣老人。近日，记者走访陈爷爷，了解他的百年人生，与他“百年一叙”。

百岁之际出版自传

为百年人生留下珍贵注脚

7月16日上午9时许，记者来到陈爷爷家中，他正安静地坐在屋里休息，房间里最亮眼的是一整排书架。“我爸酷爱读书，家中藏书数百册，这里摆放的是他最常读的。”二女儿陈悦之说。

其中，让陈爷爷视为珍宝的书，是他在百岁之际出版的自传《百年一叙》。

“我爸很早就写回忆录，一段一段积攒了很多年。”陈悦之坦言，促成自传完整出版是他们兄弟姐妹的共同心愿，尤其是大姐陈习之的极力推动。

在陈习之看来，父亲一生饱经风雨、历尽坎坷，能安稳走过百年岁月，格外不易。“我们想着父亲百年之后，能给家人、给后辈留下一点念想，把他的人生经历、做人道理好好留存下来，这也是我们整理出书的初衷。”为此，姐妹二人协助父亲系统梳理文字，补充完善内容，最终集结出版。

翻阅此书，仿佛走进了陈爷爷的百年人生。这是一本横跨世纪的纪实随笔集，一共6个部分，内容丰富详实，完整梳理了老人从年少拼搏到暮年向善的完整人生轨迹，记录了数十年扎根乡土、投身家乡公益建设，与妻子以及整个家族的点滴往事。

中年遭受挚爱离去

边工作边承担养育子女重任

陈爷爷祖籍平阳，少时便扛起生活重担。新中国成立后，他先后在县级、专区合作社任职，后因工作出色被调任瑞安县电影公司工作。

1958年，他遭遇人生重大变故，被划为“右派”，留职降薪，下放至穗丰村务农劳作。妻子钟玉梅也在同年被开除公职。往日夫妻二人每月百余元的稳定收入，骤减至每月仅30元生活费。

“那个时期日子真的很难。”陈悦之回忆，物质困顿尚可支撑，但内心委屈、精神重压，让父母备受煎熬。“尤其是我妈，经历这些磨难让她心理产生消极变化。1978年，我爸平反复职，我妈遗憾离世，年仅53岁。”

挚爱的骤然离去，成为陈爷爷难以释怀的心头之痛。他在自传中写道：“玉梅的死，我心中是非常悲痛的，日夜不安，但又不敢公然露色，恐怕影响子女们的情绪。”与此同时，他一边工作一边承担起养育子女的重任。四个子女在其教诲之下相继成家立业，事业有成。

半生公益温暖乡邻

曾捐4万“寿金”修筑“小长城”

“大家对他印象都很好，不仅有文化，还热心公益，村民都尊称他一声‘老陈伯’。”穗丰村村民刘若申谈及陈爷爷，由衷敬佩。

“早年间，我们村后山有一处百米深坑，每逢雨天山路湿滑泥泞，村民上山散步、劳作极易跌落，存在很大安全隐患。”刘若申说，彼时陈爷爷已经80岁，担任村老年协会会长，他主动拿出自己的4万元寿金，还广泛动员村民捐资，最终筹集7万余元善款，用于后山围墙修建工程。这条防护墙建成后，因形似长城，被村民亲切称作“小长城”。

在后山开发建设过程中，还发掘出西周文物遗迹。其间，陈爷爷主动参与文保工作，积极配合考古调研。后续浙江省文物考古研究所专家前来抢救性发掘，累计出土青铜器、玉石器83件，其中国家一级文物5件、二级文物10件、三级文物55件，这批沉睡3000年的文物，如今尽数收藏于瓯海博物馆，成为镇馆之宝。

不止大型公益建设，陈爷爷的善意还藏在琐碎日常里。比如，发动华侨乡贤捐资，打造景观水池、栽种腊梅绿植等，帮助完善村居环境，助力美丽乡村建设。

除了热心公益，旅游也是陈爷爷的一大爱好，去过台湾、山东、法国等地。“旅游是一件很有意义的事，旅游途中，我喜欢写打油诗记录所见所闻所感，到现在共有20多首了。”陈爷爷举例说，2004年5月他登泰山后写下一首打油诗——登上泰山最高峰，五岳独尊气势雄，历代帝王庆大典，山间遍布诗碑丰。

自律坚韧知足常乐

在自传中总结了三点养生之道

鲜有人知道，如今思路清晰、状态安稳的陈爷爷，曾两次遭遇脑梗。95岁时初次脑梗，后恢复理想，生活能完全自理；百岁那年突发第二次脑梗，身体机能有所下滑。

“我爸很要强，经历两次脑梗依旧乐观开朗。”陈悦之说，如今父亲虽然腿脚不便，但还坚持锻炼，精神状态也不错，“他喜欢出门，每天下楼吹吹风、见见老街坊、看看穗丰塘河沿线风景，让生活过得充实、舒适。”

谈及养生之道，陈爷爷在自传中总结了三点：其一，是极致自律、起居有常。95岁前，每日坚持四次练字、累计一小时；晨起操练回春操、清扫居所、读书看报，每日固定数小时阅读学习，坚持背诵唐诗、默写诗文锻炼记忆；四季规律午睡，冬日睡前坚持足浴养生，饮食清淡、饮茶有度、从不挑食。

其二，知足常乐、心态豁达。一生待人热忱、乐于交友，常年与乡邻闲话家常、和睦相处，真心帮扶身边之人，常怀感恩之心，珍惜人间温情，坦然接纳人生得失起落。

其三，家风和睦、子女孝顺。和睦家风滋养了他的福寿安康。四个子女个个成才、谦和孝顺，深谙孝道、尽心尽孝。

陈爷爷的大女婿是温籍“盆景泰斗”林鸿鑫，其和妻子陈习之是一对令人称羡的盆景艺术家伉俪。

1997年，为迎接香港回归，林鸿鑫陈习之联合深圳东湖公园创办了“盆景世界”，后于2005年被中国风景园林学会誉为“中国盆景名园”。

“庭闲有竹春常在，山静无人水自流。”这是陈爷爷为深圳“盆景世界”写的对联。“人这一生，再难都要咬牙挺过去，心态放平、做人向善、待人真诚，日子总会越来越好。”这是陈爷爷时常叮嘱子女的人生信条，也是他百年人生的真实写照。

来 源：温州都市报

原标题： 102岁陈爷爷的“百年一叙”

热心公益，修公园护文物，曾捐出“寿金”帮助村里修筑“小长城”

爱好创作，百岁出版自传，喜欢用打油诗记录旅游所见所闻所感

记者 林吉祥/文 黄超/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com