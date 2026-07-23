人民日报：打造贴近群众生活的园博会

人民日报 2026-07-23 09:16:40

本届园博会闭幕后，主会场将逐步转化为植物园和特色公园，成为百姓共享的绿色生活空间。

浙江温州，城市西南角“长”出了一座占地230公顷的生态园林。这里是第十五届中国国际园林博览会的主会场——温州园博园，不收门票、没有围墙，开幕以来已累计接待游客807.8万人次。临近7月24日闭幕，仍有众多市民游客前来“打卡”。

依循自然山水脉络精巧布局，温州园博园让市民游客尽览园林之美。“每走一步都是景，每一景都像画。”来自山东济南的游客宋女士说。

作为第十五届园博会主要承载地，温州市全面践行人民城市理念，着力将园林景致深度融入城市肌理、贴近百姓生活，推进城市更新。本届园博会闭幕后，主会场将逐步转化为植物园和特色公园，成为百姓共享的绿色生活空间。

盘活存量、有机更新，融入城市肌理——

从温州南站出站，步行十来分钟，便抵达温州园博园南入口。承载中国山水园林智慧，展示世界园林文化魅力，园博园已成为温州的“城市会客厅”。

“与以往在远郊新建园林的思路不同，我们坚持盘活资源、有机更新。”参与温州园博园建设的温州市城发集团副总经理莫光辉说，园区位于中心城区，有助于推动城市西部发展。

第十五届园博会筹办工作指挥部办公室常务副主任黄悌敏介绍，城市水利调蓄工程——仙湖调蓄工程为园博园筑牢骨架，新增水域面积28.3公顷，大幅提升区域排涝标准，“既不刻意挖湖造景，又能实现‘治水’与‘造景’双赢”。

生态修复与城市建设同频共振。园博园南园，废弃矿山曾留下道道“伤疤”。建设过程中，1.2万平方米废弃矿坑被改造成崖壁剧场，露天空间成了户外影院与音乐舞台，市民游客在新建的大草坪席地而坐，感受自然与人文交融的魅力。

因地制宜、以人为本，贴近群众生活——

园博园浙山浙水展园的小岛上，一座古朴建筑前，110年树龄的榕树枝繁叶茂。

温州素有“榕亭文化”，榕树下是议事闲谈的好去处。莫光辉介绍，设计团队围绕保护9株古榕树和600多棵乔木进行生态规划，实现景观更新。

“小时候就在树下听老人讲故事，没想到园博园建起来，这些老树都还在!”重回故地，之前住在温州市瓯海区仙门村的村民翁德云深情抚摸老榕树，感慨万分。

旧城改造整村搬迁后，翁德云和村民们住进园博园附近的新小区，步行只需7分钟。“搬进新房开心，能经常免费逛公园，更开心!”翁德云说。

人是发展的主体，也是发展的目的。城市更新，最终落脚点是让群众生活更方便、更舒心、更美好。

生态湿地分会场三垟湿地，历经20年生态修复，从过去的“污水坑”蜕变为60%水域达到Ⅲ类水质、156种鸟类栖息的“城市绿肾”。市民沿亲水栈道漫步，白鹭掠过水面惊起涟漪。

乡村园林分会场瑞安市曹村镇，依托连片粮食生产功能区打造了集田园露营、农事体验于一体的野趣空间，如今成为市民近郊游热门打卡地。

着眼长远、持续利用，推动城市发展——

坚持统筹谋划、运营前置，温州通过政府主导、市场运作、专业运营，着力推动园博会资源持续发挥作用。

看内部，主会场展馆均已规划会后可持续利用方向：中国馆将变身文化活动中心，山居建筑群改造为高端民宿，南园将转型为综合性植物园。

看周边，“园博印象”综合体由老旧工业厂房转型打造；一路之隔，“园博工坊”经局部改造，变身数字产业孵化园，吸引各类创新企业入驻；周边村舍也改造提升，成为富有文艺气息的商业市集……“推动园博园与周边城市存量空间有机链接，努力形成具有独特风貌的复合型城市功能区，用新业态聚活力、留住人。”黄悌敏介绍。

近年来，温州不断推动城市发展从外延扩张向内涵提升转变——老旧小区“绣花式”改造，口袋公园“见缝插针”建设，便民生活圈半径一点点变大，城市温度浸润百姓生活的细微处。自2023年实施“强城行动”以来，全市公园绿地500米服务半径覆盖率提升至95.6%。

“‘十五五’开局之年，温州以办好本届园博会为契机，深入践行以人民为中心的发展思想，加快建设现代化人民城市。”浙江省委常委、温州市委书记张振丰表示。

来 源：人民日报

原标题： 浙江温州全面践行人民城市理念——打造贴近群众生活的园博会

记者 何聪 江南 窦瀚洋

本文转自：温州新闻网 66wz.com