诗画山海，精彩永不落幕

温州日报 2026-07-24 08:25:00

以山水为卷、匠心为笔，围绕“百姓园博、国际园博、先锋园博、文化园博、全城园博”五大转型方向，温州成功书写了从“行业盛会”向“人民节日”的温情之变、从“生态修复”向“价值转化”的发展之变、从“一时精彩”向“永续繁荣”的时代之变。

苏巧将 摄

温州网讯 从4月15日到7月24日，刚好一百天，首次落地浙江的中国国际园林博览会，在温州热热闹闹地展现着园林之美。

从春天走来，在盛夏欢聚。一百天，深意几何？

它恰是一个完整的季节更替周期，从杏花春雨到夏水澹碧，带我们看尽瓯越山水的不同美景与中外园林的诗意生活……

一百天时间，超千场活动，无数个燃动瞬间，见证了百姓共享绿色生活的每一帧画面，让我们看见温润之州以一场园林艺术盛宴书写城市绿色发展新篇章的生动实践。

“园林不止于景，园博不止于园”，站在今天的总结大会回望过往，园博百日，并非单纯的时间刻度，更不是展会的终结，而是为打造“永不落幕的百姓乐园”作序。在未来无数个四季轮转中，温州将以整座城市为纸、以绿色发展为墨，持续描绘人与自然和谐共生的新时代画卷。

春的约定 一座城市的绿色诗意

一百天前，当大地一点点回暖，树木一点点抽出嫩芽，万物萌动。

走进温州园博园，听种子破壳、听叶脉舒展、听风穿过屋檐的回声——这是春天写给大地的第一行诗。诗里满是绿意。

4月15日，第十五届中国国际园林博览会启幕，以山水为媒，盛邀四方宾客。人与自然在这里精彩对话，东西方生态发展在这里和谐交融。

这是园林绿化领域层次最高、最具影响力的一场国际盛会。本届园博会以“诗画山海·共享绿色生活”为主题，围绕“百姓园博、国际园博、先锋园博、文化园博、全城园博”五大转型方向，注重结合城市更新，利用废弃矿坑进行生态修复，依托水利调蓄工程提升城市韧性，保留真山真水，让园林景致深度融入城市肌理，让园林艺术服务百姓生活，推动城市功能完善、环境美化、品质提升。

苏巧将 摄

绿意葱茏里，厚植生态底色。园博园的美，不是重建，是焕新。废弃矿坑不推平，5处矿坑蝶变为崖壁森林剧场，让“城市伤疤”变为“生态名片”；百年古榕不移位，9株古榕、600余株原生乔木全部原址保留，宁可绕路也不移树；50余万立方米淤泥渣土不外运，就地转化为生态建材，变废为宝。园区建成全省首个公园类“零碳园区”，年光伏发电420万千瓦时、减碳1.41万吨，以一座园书写了“人不负青山，青山定不负人”的生动注脚。

一城青绿，满目芳华。本届园博会打造“一核多点、城园共生”样板，让“各美其美”与“美美与共”同时发生。一百天会期里，围绕“生态赋能、文化焕新、产业升级、国际对话”四大主题，打造“园博+文旅”“园博+青春”“园博+生活”“园博+科技”系列新场景。

绿意与人互相交融，把美写进园林的每一寸肌理。

这是历届园博会中，交通最友好的一届——主展园距高铁温州南站仅800米，一条景观天桥把南北两园串成“一步到位”的打卡路线。

“中国馆是必打卡的热点。”带着孩子回温过春假的陈平平，一直定居杭州，温州园博园是她春假亲子游的第一站，深度感受了园林文化魅力。其实，这段时间里，中国馆热闹个不停，除承接园博发布厅和鞋服、生命健康等产业会务交流，还兼具自然研学、音乐演绎、文化互动等多元主题功能，将城市文化高端规格指数拉满。

郭公阁人气也很旺。它位于园区仙门山高处，仿佛自然生长于山体，是主展园北园的观景楼阁。有朋自远方来，登上这座具有浓浓瓯风宋韵的楼阁，全园风景一览无余，可直观感受诗画山水的意境。

浙山浙水园游客络绎不绝。“这片展园太有特色了，步移景异，尽览江南。”赶在开幕次日便来观光的湖南旅游博主王峰拿着手机频频拍视频，不断感叹浙山浙水园满足了他对江南的无穷想象。小桥、流水、假山、亭台、翠竹……浙江最具标志性的山水意境，都浓缩在这一方园子里。

北京、厦门、济南等12个城市展园以不同风格吸引不同人群。在微信朋友圈最出圈的当属充满异域风情的国际城市展园，这也是本届园博会的亮点之一。温州借力近百万华侨遍布全球的独特资源，聘请多位侨领牵线搭桥，引进11个国际城市展园，让人“一眼尽览世界园林”。

南园汇集近20个植物专类园，犹如一本无形的书，为孩子们提供了主题研学、亲子互动、自然科普和生态体验最优选。每逢周末或节假日，一些学校特地把校园拓展课程“搬”进园博园，让“人与自然之美”有了具象化的呈现。

拍照打卡声和着欢声笑语，飘荡在角角落落，园中九棵被保留的百年古榕树，更是许多镜头里的“主角”。曾留学海外多年的瓯海侨青潘建月，赴约回乡参与英国园的运营。开园后，她特意邀请70多岁的原住村民黄江浦，一起重访园里的古榕树，并在树下合影。园博园开园，不仅吸引了八方游客，也唤回了侨商回乡投资、参与运营的热情。古榕挺拔苍翠，枝繁叶茂根深，饱含对游子归来的期盼。

故土焕新，游子归巢，如春之约定，在勃勃生机的绿意里，一幅人城双向奔赴、共享绿色生活的山水画卷正徐徐展开……

夏的狂欢 一场不散的热情盛会

林间蝉鸣，荷塘花开，晚霞不期而遇……不知不觉，园博便从春的温婉走进夏的壮阔。

夏日江南，万物旺盛生长。温州园博园也以另一番姿态喜迎游客。白天，骄阳似火，将夏的热情绽放得淋漓尽致。园内众多乔木，用茂密枝叶为行人拦截阳光，遮阴庇护。当夕阳西沉，城市的夏天才真正苏醒。音乐响起，人群随着节奏摇摆，汗水与欢笑交织，月色与山水相会。

夏日“热”情里，刻着民生温度——本届园博会把最大的舞台交给群众，让群众成为园博真正的主人。全民共建，创新“群众做主理”众创模式，从规划设计到建设运营，群众意见全程在线，21件市民作品从图纸变为现实，96处景观广泛征集命名、永久镌刻；全民共享，主展园全域免门票开放，不以门票设门槛、不以消费划界限，开展全龄化活动；全民共富，打造“园博共富工坊”，推行“强村公司+村集体+农户”联动模式，带动150名农民“家门口”稳定就业，园内业态吸纳1000多人就业；开园以来签约商户超170家、营收超3200万元，生动诠释了“绿水青山就是金山银山”。

“溪边卷卷”首场河畔音乐会，在三溪会市打造“温州年轻潮流新地标”；巴拉巴拉“热爱社区”公益项目，让市民在家门口就能免费观赏国家级儿童影像展、参与植物拓印等活动，一站式享受普惠的高品质儿童美育资源；“Chill一夏”暑期潮玩季，营造“晚风、光影、市集”沉浸社交场景，为市民游客打造可游赏、可研学、可亲水、可休憩的一站式夏日盛宴……山水柔情与夏日激情奇妙融合，满园欢声笑语。在这里，“人民城市人民建”有了生动注脚。

“一日看千遍、不如活动见”，园博会不是一场局限于业内的集中展会，而成了城市公共空间，融入市民日常生活，百姓也从观赏者变为参与者、受益者。

据不完全统计，展会期间主展园累计举办各类特色活动1689场，接待游客超820万人次。引入本地轻工时尚产业，构建“园博展陈—电商赋能—实体承接”全链消费闭环；联动全市47家旅行社推出园博主题游览线路，有效延长游客停留时间。

晚间逛园博，成了年轻人群体夏日避暑首选。来自厦门的大学生小杜说：“在仲夏夜举办丰富多彩的清凉活动，给人一种‘一半热烈、一半清凉’的诗意文化体验，很符合园博园诗意山水的气质和意境，体验感特别赞！”夏日激情与山水文化，在人的互动里，碰撞出酣畅淋漓的夏日狂欢。

为了提升游客游园的舒适度与体验感，园区内设置了14个便民驿站，配备无障碍设施、母婴室、休息座椅等，为游客提供贴心服务。三溪会市更是将温州烟火气搬进园区，延续温州传统村落“择水而居”的格局。瓯越园的非遗体验区内，游客可以亲手尝试瓯绣、细纹刻纸，还能在文创市集淘到本土设计师的作品。南戏、瓯剧、木活字印刷、首饰龙等国家级非遗项目融入园区体验，通过可看、可触、可体验的活态呈现方式，让历史文化遗产在园博舞台上再焕光彩。

“园博园是百姓的会客厅、健身房、休息室，也是情绪调节器，值得多角度、多维度的体验与感受。”浙江省城乡规划设计研究院风景园林总工程师、本届园博会规划设计主创之一余伟说，园内共有20余处大小各异、总面积超2万平方米的共享草坪和广场，可以露营、办音乐节；纵横的河网，能赛龙舟、划皮艇；蜿蜒的园路和山路，是绝佳的慢跑道；咖啡吧等业态，可以充实市民游客的休闲时光。

园博园很大，大到一天都逛不完；园博园也很小，小到一朵花一株草就能住满心里。

夜色渐浓，当我们走出这园子，回头望见那片被夕阳染红的屋檐和窗棂，蓦然发现，夏天不止是季节的名字，而是这座城市写给未来的明信片——那抹绿意、那阵花香、那束光影、那声笑语，在这个夏天写下的故事，未完待续……

秋的期待 一个不落幕的百姓乐园

昨日大暑，夏季的最后一个节气，盛夏酷暑正达到顶峰。从此，夏天即将慢慢过去，秋天紧随其后。

今天，本届园博会召开总结大会，对百日会期作总结回望，并对未来可持续运营发展描绘全新蓝图。温州市委、市政府坚持“展运一体、永续利用”理念，前置谋划、系统布局，制订了《园博园可持续运营发展计划》，把“展时”的精彩转化为“永久”的财富，推动园博园从展会载体向城市长效文旅资产全面转型。

苏巧将 摄

百日会期过后，园博园里的展园、绿道、美景，还能继续免费享用吗？这一问，道出百姓最实在的呼声，也是本届园博会最在意的办会初衷。值得肯定的是，展后所有建筑无一拆除，将全部转为可持续运营。

有人说，不拆，不难办；怎么用，才是真考验。

“本届园博会深刻践行了‘永不落幕’的理念，强调园博不是圈地造景，而是融入城市更新的肌理。在规划建设初期，大家就考虑到将园博园建设与矿坑修复、水利调蓄、老旧厂区活化等工程结合，实现生态、社会、经济效益的统一。”余伟说，园博园并非临时展品，而是城市公共空间的一部分，是服务市民日常生活的绿色载体。可以说，它更像一个催化剂，把城市有机更新、建设公园城市等本来要做和持续做的事，做得更早、更好。“园博会会期有限，但人们对未来美好生活的追求是永恒无限的。”

行走在园博园，眼前的美景，让人很难想象，在主展园建设前，这里还是一个废弃的矿坑，砂石裸露，下雨之后泥石横流。在建设方的集体努力下，工程人员将疏通水利工程时挖出的淤泥渣土进行环保处理，之后回填矿坑，再用原生植被覆盖，实现生态修复，如今草木葱葱。

崖壁森林剧场的“修复性改造”，是主展园建设体现有机更新、实现绿色发展的缩影。这里的美，是“顺势而为”的本真。不挖人工湖、不毁原生态，把自然肌理、园林景观和民生需求相融合，让每一处绿意都有温度。

仙湖调蓄工程与园博园的一体建设，造就了超800亩的景观水域、生态湿地，让水利工程变成生态景观，实现排涝功能与园林之美双向赋能。

“本届园博会不同于以往之处，还在于其筹备初期就融入了‘运营思维’。”坐在意大利展园的落地窗前，看着眼前一草一木，余伟满心期待，将园博园纳入“城市西进”战略版图，推动园博园、植物园、动物园“三园协同”，变“一园精彩”为“全域繁荣”，让长远实效成为最终答案。

盛夏落幕，秋天转身即来。对园博未来的期待，也是温州百姓的集体期待。

要实现永不落幕，要让人气“旺起来”。未来，将布局轻投入、优体验、全龄适配的优质项目，设计青年潮玩、家庭休闲、夜间度假、雨天特色等多元动线，覆盖全年龄段客群，丰富活动资源供给，实现“四季有主题、月月有活动、日夜有秀场、晴雨皆可游”，持续激活园区人气热度。

要实现永不落幕，要让消费“留下来”。依托园区生态资源与场馆空间，打造“游、购、食、学、娱”沉浸式消费场景。北园定位“开放式城市文化活力公园”，集文化展览、艺术交流、商业体验、城市休闲于一体，做足文化味；南园定位“生态型科普研学基地”，依托葳蕤馆、绿谷花街等空间植入研学课程，让生态理念可感可触。

要实现永不落幕，还要让文明“立起来”。“公共绿色空间，既然姓‘公’，为公共开放，就需要公众共同呵护。”余伟向市民游客发出文明游园的倡议，永久开放的园博园犹如市民共享的“绿色客厅”，其整洁与文明不仅关乎城市风貌，更体现市民的素养与城市的温度。大家在享受绿地美景时，也要多一份爱绿护绿的自觉。

这何尝不是一场城市与市民的“双向奔赴”？城市以更开放的姿态提供绿色空间，市民则以更高的文明素养予以珍惜。在这场奔赴里，园博园的美才能“永不褪色”。

盛会落幕不是终点，而是永续发展的新起点。温州正用一座园告诉世界：园林不只是景观，更是城市更新的答案；园博不只是展会，更是全民共享的美好生活日常。

一年有四季，四季轮回又是春。而对温州园博园来说，四季美丽，精彩永不落幕！

精彩回眸

1.山水灵运·园梦千年 沉浸式巡游实景剧上演

5月1日-5日每天傍晚，三溪会市对面草坪上演《山水灵运·园梦千年》沉浸式巡游实景剧：谢灵运携家眷登场，与古今先贤跨时空邂逅，再穿越到千年后的温州，见证今日繁华。一场“山水灵运 圆梦千年”沉浸式巡游以谢灵运为核心，感受“山水诗发源地”的独特魅力。

2.缘聚园博·榕前有囍 沉浸式体验“中式浪漫”

5月16日，“缘聚园博 榕前有囍”爱在浙里·2026温州集体婚礼在温州园博园举办。这场新中式集体婚礼，让古朴雅致的新中式婚仪流程完整呈现。30对新人牵着寓意“同心同德，永不分离”的红绸绣球，许下相守相伴的真挚诺言。当天，全省11个设区市联动，520对新人在主会场和分会场共同举行集体婚礼，以文明简约方式开启人生新阶段。

3.雪歌瓯韵·惊艳登场 打造园林时尚大秀

5月20日，温州知名女装品牌雪歌WINTER 2026「瓯·韵」新品发布会暨品牌经典城市之旅巡礼温州站，在温州园博园中国馆璀璨启幕。本次大秀依托园博园“三山一湖十二景”，将园林意境与现代时装完美相融。这场跨越时光的溯源大秀，不仅展示了温州服装产业的过硬实力，更为时尚产业与文旅经济融合开辟了新路径。

4.萌宠相会·园筑温情 园博园成宠物友好新地标

6月6日，温州园博园南园崖壁剧场迎来了一场“宠物专属派对”——20只柯基小狗欢聚一堂，参加“柯基见面会”。一群柯基挤在崖壁剧场前拍摄大合照，各种萌态引得现场笑声不断。专业摄影师为每只柯基留下专属影像，主人还亲手制作了独一无二的项链。后续还将有更多见面会，让更多的宠物和主人在园博园共享美好时光。

5.龙韵端午·舟游园博 全国龙舟大联动开桨

6月13日上午，2026年端午全国龙舟大联动（温州·瓯海站）暨温州传统龙舟竞渡展示活动在温州园博园仙湖水域激情启幕。来自全市各地的龙舟队伍齐聚于此，在千年古河道上演绎了一场水上狂欢。温州园博园所在地正是温州龙舟文化的核心发源地之一。如今，古老河道融入园博盛景，伫立于园博园仙湖之畔的“竞渡桥”上，仿佛仍能听见历史的回音。

6.瓯越守艺·四海传扬 温州非遗在传承中焕发新生

6月14日，央视《指尖上的传承》播出。白俄罗斯博主许倩携手95后非遗推荐官思康走进温州，漫步温州园博园探寻非遗之美。二人在瓯越馆研习百年历史的永嘉昆曲，探访石雕匠人，走进古法染坊。他们见证了老匠人的毕生坚守和青年一代的探索突破，见证温州非遗在传承中焕发新生，让千年匠心跨越山海、走向世界。

7.千年宋韵·园博启新 为市民打造沉浸式文旅体验

6月19日-21日，“千年宋韵·园博启新”游园会重磅上线，为市民打造以宋韵文化为核心的沉浸式文旅体验活动。6月19日晚间，温州市瓯剧艺术研究院优秀青年演员组团登台，演绎经典瓯剧《白蛇传·断桥》选段，以婉转瓯腔传承非遗文脉，解锁园博夏夜新玩法。

8.园启盛夏·潮趣狂欢 “CHILL一夏” 暑期潮玩季开启

7月3日晚，温州园博园“CHILL一夏”暑期潮玩季雨后启幕。本次暑期潮玩季涵盖亲水纳凉、自然研学、音乐律动、文化演绎、重磅盲盒五大板块。当晚，500架无人机在夜空中变幻出“CHILL一夏”主题LOGO及温州文化符号，全园灯光同步点亮，水上非遗火壶表演同时进行，园区在音乐声与嬉水声中迎来今夏最热闹的夜晚。

王冉冉 缪小霞 整理

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来 源：温州日报

原标题： 诗画山海，精彩永不落幕

记者 缪小霞 王冉冉

本文转自：温州新闻网 66wz.com