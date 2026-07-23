温州日报 2026-07-23 08:30:23

日前，记者先后来到乐清市乐成清和公园、永嘉瓯北码头及瓯北交通枢纽站实地走访。一路观察发现，大多数市民都能主动将垃圾投入垃圾桶，保持公共环境整洁，“垃圾不落地”正逐渐成为越来越多人的生活习惯。

温州网讯 一个饮料瓶、一张纸巾、一个食品包装袋……生活垃圾虽不起眼，却直接影响着城市环境，也体现着市民文明素养。如今，市民是否能够做到垃圾随手入桶？公共场所环境卫生又有哪些变化？

日前，记者先后来到乐清市乐成清和公园、永嘉瓯北码头及瓯北交通枢纽站实地走访。一路观察发现，大多数市民都能主动将垃圾投入垃圾桶，保持公共环境整洁，“垃圾不落地”正逐渐成为越来越多人的生活习惯。

乐清市乐成清和公园

垃圾随手入桶 公园更显清爽

乐清市乐成清和公园地面清爽、整洁。庄越 摄

9时13分，记者来到乐清市乐成清和公园。

晨光下，公园里已有不少市民前来散步。有人沿着步道慢跑，有人在健身器材旁运动，也有家长带着孩子在树荫下休闲。记者沿着园内步道一路走访，只见地面干净整洁，草坪、绿化带内鲜见纸屑、塑料袋等垃圾，整体环境舒适宜人。

园内垃圾桶分布合理，不时有市民将手中的饮料瓶、纸巾、包装袋投入桶内。

9时21分，一位带着孩子游玩的女士喝完饮料后，将空瓶一直拿在手中，走到十余米外的垃圾桶前投入桶内，随后继续陪孩子游玩。

几分钟后，两位晨练结束的老人坐在长椅上休息，离开时顺手将纸巾、果皮一并投入垃圾桶，没有将垃圾留在座椅旁。

记者现场发现，大多数市民都能做到垃圾不落地，即使垃圾桶距离稍远，也愿意多走几步，将垃圾妥善处理。

正在公园散步的市民陈阿姨说：“现在大家都比较注意环境卫生，垃圾基本都会扔进垃圾桶，公园干净了，大家锻炼、休闲也更舒服。”

不过，记者也留意到，个别市民为了图方便，将电动自行车直接停放在休闲长椅旁，占用了部分公共休憩空间，与周边整洁有序的环境不太协调。

永嘉瓯北码头、交通枢纽站

文明换乘 环境一路整洁

永嘉瓯北码头地面清爽、整洁。庄越 摄

11时许，记者来到永嘉瓯北码头。

随着客船靠岸，不少乘客陆续走出码头，步行前往紧邻的瓯北交通枢纽站换乘公交。码头出口与交通枢纽衔接顺畅，人流络绎不绝。

永嘉瓯北码头公交枢纽地面清爽、整洁。庄越 摄

记者沿着码头一路走向交通枢纽站看到，步行通道、公交站台整体保持整洁，垃圾桶设置醒目，鲜见饮料瓶、纸屑等垃圾。

11时06分，一位乘客喝完矿泉水后，并没有随手丢弃空瓶，而是一直拿在手中，走到公交站旁的垃圾桶前投入桶内，再前往候车区等车。

几分钟后，一位带着孩子的家长将零食包装袋收好，走到垃圾桶旁投入桶内后，才带着孩子进入站台候车。

记者现场蹲点发现，大多数市民都能够做到垃圾随手入桶，即便是在换乘过程中，也会主动维护周边环境卫生，公共区域整体保持整洁。

但采访中，记者也发现，交通枢纽周边仍有个别非机动车存在随意停放现象，有的停放在人行道边，有的占用了部分公共空间，影响了整体环境秩序。

记者手记

整洁环境，需要每个人“多走一步”

城市环境为什么会越来越整洁？答案往往不是保洁员多扫了一遍，而是越来越多的人愿意多走一步。

多走几步，把饮料瓶送进垃圾桶；多等一会儿，把包装袋带到分类投放点；不因为图一时方便，把垃圾留在脚边。这些看似普通的选择，汇聚起来，就是一座城市最真实的文明底色。

采访中，记者看到，大多数市民已经把垃圾入桶变成一种习惯。但也要看到，个别区域仍存在垃圾随手放置、车辆随意停放等现象。环境整洁，需要保洁人员辛勤维护，更需要每一位市民共同珍惜。

一座城市的文明，不在于一次集中整治，而在于每天、每个人的自觉行动。当越来越多人愿意“多走一步”，城市就会多一分洁净，也多一分温暖。

来 源：温州日报

原标题： 从公园到交通枢纽，探访“垃圾不落地”的日常图景

记者 庄越

本文转自：温州新闻网 66wz.com