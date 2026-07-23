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清凉狂欢！温州乐园奇妙美人鱼水世界酷爽迎客

温州日报 2026-07-23 08:30:23
随着盛夏高温来袭，连日来，温州乐园奇妙美人鱼水世界迎来客流高峰。园区以“海洋探险”为主题脉络，打造沉浸式雨林景观，近20个经典水上游乐项目涵盖刺激与亲子两大场景。今年园区在遮阳设施上全面升级，并增设水雾降温系统，同时开放夜场，让游客尽享夏日清凉时光。

温州网讯  随着盛夏高温来袭，连日来，温州乐园奇妙美人鱼水世界迎来客流高峰。园区以“海洋探险”为主题脉络，打造沉浸式雨林景观，近20个经典水上游乐项目涵盖刺激与亲子两大场景。今年园区在遮阳设施上全面升级，并增设水雾降温系统，同时开放夜场，让游客尽享夏日清凉时光。

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原标题： 清凉狂欢！温州乐园奇妙美人鱼水世界酷爽迎客

摄影 刘伟 蔡温瑞

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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第十五届中国国际园林博览会

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