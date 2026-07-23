让“幸福拼图”持续扩圈 温州推进一刻钟便民生活圈提质升级

温州日报 2026-07-23 09:16:39

自2023年全面推进“一刻钟便民生活圈”建设以来，我市持续补齐社区配套短板、优化公共服务布局，实现主城区社区全覆盖，让15分钟慢行可达的品质生活从愿景变为常态，实实在在圈出了群众的幸福感与获得感。

鹿城区新田园社区党群服务中心。

城市书房遍布各大社区。 资料图片

温州网讯 家门口邻里食堂就能解决一日三餐，闲暇时到城市书房看看书，健身场地、康养诊室、童趣乐园遍布社区，串起生活半径……在温州，这样便捷又温暖的生活日常随处可见。

“一刻钟”不只是时间尺度，更是品质生活的衡量标准。自2023年全面推进“一刻钟便民生活圈”建设以来，我市持续补齐社区配套短板、优化公共服务布局，实现主城区社区全覆盖，让15分钟慢行可达的品质生活从愿景变为常态，实实在在圈出了群众的幸福感与获得感。

暖心蝶变

打造一刻钟便民生活圈

一刻钟便民生活圈，即以居民步行15分钟为半径，因地制宜发展集购物、餐饮、养老、托育、文化、娱乐等多功能于一体的便民商圈，满足居民日益多样化、品质化的生活需求。

“我经常在这里吃，饭菜可口，价格也很实惠。”日前，位于市区新田园社区党群服务中心一楼的邻里食堂内，居民吴阿姨一边点餐，一边笑着说。临近饭点，邻里食堂里早已排起长队。据悉，该邻里食堂由新田园社区筹资100万元打造，采用“政府建设、企业运营”的模式，旨在为社区居民提供贴心就餐服务，老年人还能享受折扣优惠。

除邻里食堂外，新田园社区还承接了部门、国企调拨的3000平方米空间，建成全市首个汇集童趣乐吧、百姓健身、少年航校、日间照料、创客空间等“8+X”服务场景的社区党群服务中心。依托以上各类服务空间，开展了居民文体娱乐活动、吸纳服务类合作商户等。此外，社区将闲置水泥空地进行适儿化改建，植入U8篮球场、植物科普区、非遗户外活动区等空间布局，成为社区儿童的游乐园。

这样的暖心蝶变，在温州市区遍地开花。例如，谢池社区以“一老一幼一特”为重点，打造集老年食堂、健康诊室、童趣乐园等功能于一体的综合服务阵地；芳园社区围绕“衣食住行”打造特色小圈，“自选称重食堂”满足多元饮食需求，“惠民小修小补集市”既便利居民，也探索出社区自我造血的可持续路径；新瓯社区细化完善“一店一早”“一菜一修”“一老一小”服务，成功打造了享学堂、青葱荟等“一老一小”服务品牌……各社区按需施策、补短强弱、精准扩圈，让新旧小区同步提质，拼凑出温州民生幸福的完整版图。

多圈联动

激活全龄友好品质生活

作为全国首批全域推进先行区试点，2023年我市出台了推进一刻钟便民生活圈建设三年行动计划，目前已完成主体建设任务。我市摒弃“千圈一面”的标准化模板，按照“一圈一策”的思路逐圈制订方案，围绕各个社区的人口分布和消费习惯，在优先配齐早餐、便利店、菜市场、各类“小修小补”的基本保障类业态的同时，还整合部门职能，在商业、教育、体育、交通、医疗等重点领域加强资源配置，推动一刻钟便民生活圈与公共服务圈、养老生活圈、体育健身圈、文化生活圈等多圈联动，打造功能更完备的生活圈，以提升居民生活品质。截至去年8月，全市已累计布局135个一刻钟便民生活圈，主城区实现社区全覆盖。

在去年9月商务部等9部门印发的《关于加力推动城市一刻钟便民生活圈建设扩围升级的通知》中，要求聚焦群众急难愁盼，提出20项具体任务，将便民生活圈打造成宜居宜业、宜游宜购、宜老宜小的全龄友好型品质生活圈。到2030年实现“百城万圈”目标，推动一批基础型、提升型便民生活圈转变为品质型，居民满意度达到90%以上，商业网点连锁化率达到30%以上。

近年来我市以“强城行动”为牵引，联动推进老旧小区改造、完整社区以及高品质住宅建设，积极完善社区基础业态，嵌入多元功能和服务，构建全龄友好型品质生活圈。据统计，截至去年年底全市已建成城市书房181家，总面积4.87万平方米，织就覆盖城乡的“15分钟阅读圈”，实现全市通借通还与24小时自助服务；体育设施遍地开花，全市已累计建成百姓健身房468家，实现了乡镇（街道）100%全覆盖，让运动成为生活日常。

“一老一小”是城市一刻钟便民生活圈服务的重点群体，我市深挖社区存量空间，在居民家门口嵌入养老、托育、助餐等微型功能性设施，实现“小而美、全而优”的普惠服务。截至去年年底，已建设家庭养老床位3000多张，提供专业居家养老上门服务42万多人次，有效缓解居家照护的现实难题。同时，我市进一步将友好理念融入城市肌理，建成儿童友好9类试点单元50个、家门口青少年宫24个。

当前我市正在一体化推进好房子、好社区、好城区建设，不只是老小区，新建住宅也将智慧化、便利性写入“硬指标”，要求配建社区服务站、菜场、养老托育设施、快递收发站等，从城市规划源头夯实便民服务基础，让幸福与便利在家门口触手可及。

来 源：温州日报

原标题： 我市推进一刻钟便民生活圈提质升级

好社区建设，让“幸福拼图”持续扩圈

记者 笑银

本文转自：温州新闻网 66wz.com