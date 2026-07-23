用三把“密钥”解码“创新温州”

温州晚报 2026-07-23 09:16:40

三场扎根本土、源自一线的真实故事，层层解锁温州创新生长的内在密码，让外界读懂这座城市温柔而坚韧的发展力量。

“开局之年看中国·解码创新浙江——在温州看见创新中国”主题宣传活动现场

温州网讯 民营经济不断蓄力、城市创新活力迸发。如今的温州，凭一次次产业突围、一场场踏实转型、一缕缕暖心服务，把高质量发展的故事讲得生动鲜活。

7月21日晚，“开局之年看中国·解码创新浙江——在温州看见创新中国”网络主题宣传活动启动仪式，在温州园博园中国馆开幕。三场扎根本土、源自一线的真实故事，层层解锁温州创新生长的内在密码，让外界读懂这座城市温柔而坚韧的发展力量。

创新活力之钥：

小眼球撬动大产业

中国眼谷的“追光”传奇

顶尖科研如何走出实验室、真正落地惠民兴业？中国眼谷的十年蜕变，给出了属于温州的答案。在中国眼谷执行主任、教授徐良德的讲述里，这片如今科创云集的热土，起点只是一片普通的江边工业地块。

曾经，温州眼视光技术享誉全国，手握三大国家级科创医疗平台，临床实力、科研成果遥遥领先，却始终面临一个尴尬难题：好技术“养在深闺”，大量前沿成果停留在实验室里，没法变成产业、惠及市场。另一边，龙湾急需新产业破局突围，却一直缺少靠谱的落地载体。

一强一缺、一供一需，让校地合作顺势而生。2018年，中国眼谷正式落地，从零起步啃下最难的开局难题。园区初创期配套不足、产业培育缓慢、人才留存困难，温州没有急于求成，而是以校地共建、产教融合的稳节奏慢慢耕耘：政府补齐政策与应用场景，科研端开放珍贵临床资源、持续技术攻坚，双向配合、步步夯实。

2020年6月，中国眼谷正式开园，从此步入快速成长通道。园区精准对接全国优质资源，引来华为、京东方等行业龙头入驻，携手建起30余家产业联合研究院，科创生态快速成型。

时光沉淀多年，荒地彻底蜕变。如今的中国眼谷，汇聚超770家入驻企业、超5000名高素质人才，年营收突破百亿元。高端科研慢慢贴近民生，温州高效的青少年视力筛查体系，十几天内就能完成百万学生筛查，这套成熟经验已经推广至全国多地，带动相关科技企业稳步成长。

更可贵的是，眼谷一步步打破国外技术垄断。本土企业自主攻坚，让一大批高端眼科设备、全飞秒激光设备实现国产替代，大幅压低市场售价，让优质医疗技术更亲民。南阳理工、香港理工等名校科研成果相继落地，眼科手术机器人、视觉脑机接口等未来新赛道悄然萌芽。方寸眼球之间，温州把微小细分赛道，做成了活力满满的科创大舞台。

理性发展之钥：

小边角撬动大经济

平阳宠物镇的“逆袭”密码

真正的温州韧性，藏在绝境转身、无中生有的创业故事里。平阳县水头镇党委书记苏立坤娓娓道来的小镇逆袭，没有轰轰烈烈的捷径，只有温州人敢闯敢试、踏实深耕的寻常坚守。

早些年，水头是全国闻名的皮革重镇，产业红火、出口量大，一度占据全国四分之一的皮革加工份额，撑起一方经济。但粗放发展透支生态，为了长远发展，2003年水头关停支柱皮革产业，主动按下传统产业“暂停键”，直面产业归零的阵痛。

出路在哪里？水头人在不起眼的边角废料里找到了生机。当时外商专程上门收购皮革边角料，简单加工成宠物咬胶，畅销海外。门槛不高、市场广阔，敏锐的当地人迅速抓住商机，三五户、小作坊、简易加工，初代宠物产业悄悄萌芽。靠着温州人抱团创业的淳朴传统，产业一点点扩散、逐渐做大。

起步之初，小镇产业始终处于产业链底端，只做贴牌代工，辛苦加工却拿不到核心利润，发展处处受制于人。不甘被动的水头企业，慢慢走出代工思维，主动做自主品牌、深耕电商市场，一步步把产业主动权握在自己手里。

市场的回馈格外亮眼。2025年“618”大促期间，水头本土宠物品牌全渠道成交额突破5000万元，同比涨幅超30%，多款自主打造的网红爆款单品，年产值突破6亿元。

历经十余年沉淀蜕变，水头成长为全省唯一宠物特色产业小镇、全国宠物友好城市，孕育出佩蒂股份、源飞宠物两家上市企业。如今全国每三根出口宠物咬胶，就有一根产自水头，宠物牵引绳出口量稳居全国第一，全镇宠物产业年产值突破50亿元。依托大型宠物直播基地，小镇实现产业、电商、文旅融合发展，稳稳向着百亿产业集群稳步前行。

温暖营商之钥：

小节日撬动大归属

民营企业家节的“亲情”温度

一座城市最好的招商名片，除了优惠政策，还有发自内心的尊重与包容。康奈集团总裁郑莱莉的分享，用一个专属节日、一双定制跑鞋，道出了温州独有的营商温情。

每年11月1日的温州民营企业家节，是专属于温州创业者的暖心仪式。一枚专属火焰LOGO、一双定制主题跑鞋，看似小小的细节，却让常年深耕实业的企业家真切感受到：自己的打拼被看见、被尊重、被珍视。

温州出台了全国首部“两个健康”地方性法规——《温州市“两个健康”先行区建设促进条例》，把呵护民营经济的举措固化为制度，彻底扭转“企业找政策”的被动局面，让服务主动上门，让企业发展更安心、更踏实。

温柔营商，从来不是口号，而是一次次实打实的帮扶。2022年，在各级部门全程助力下，康奈落地国内首家官方授权鞋靴垂类抖音电商直播基地，吸引1000多家鞋企扎堆入驻，月成交额数亿元，为传统鞋业打开数字化新出路。2023年底，康奈智能柔性工厂顺利投用，AI智能制造让综合人效提升40%，为温州传统制造业技改升级提供了鲜活范本。

温州用心解决企业后顾之忧，通过开设小候鸟夏令营、创新人才评价机制、常态化举办技能大赛，稳稳稳住企业人才根基。如今康奈老员工返岗率常年保持95%以上。在温润的营商沃土上，温州鞋业集聚5000余家企业，年产16亿双鞋子，远销162个国家和地区。庞大产业数据的背后，是政企同心、双向奔赴的绵长温情。

本次活动由中央网信办网络传播局指导，浙江省委网信办、温州市人民政府主办。

来 源：温州晚报

原标题： 用三把“密钥”解码“创新温州”

记者 叶雄伟/文

本文转自：温州新闻网 66wz.com