注射了10支抗五步蛇毒血清仍被截肢不见好 宁波蛇伤患者辗转温州救治

掌上温州客户端 2026-07-23 08:30:22

7月22日，在温州市蛇类研究所救治了5天的小孙，病情已趋于稳定。此前，他在宁波被五步蛇咬伤右手，在当地紧急就医，前后注射了10支抗五步蛇毒血清，还做了截肢手术。由于蛇毒没有清理干净，病情持续恶化，无奈之下，他辗转到了温州市蛇类研究所救治。

温州网讯 7月22日，在温州市蛇类研究所救治了5天的小孙，病情已趋于稳定。此前，他在宁波被五步蛇咬伤右手，在当地紧急就医，前后注射了10支抗五步蛇毒血清，还做了截肢手术。由于蛇毒没有清理干净，病情持续恶化，无奈之下，他辗转到了温州市蛇类研究所救治。

“没来温州之前，我以为要活不下去了，经过这几天治疗，我对康复很有信心。”虽然右手仍裹着厚厚的纱布，面对记者探访，小孙显得信心十足。

治疗花了近9万元，病情不见好转

小孙是东北人，常年在宁波务工，今年5月27日上山挖笋，不慎被五步蛇咬伤右手。事发后，他第一时间在附近水沟自行简单排毒，随后拨打120，十几分钟后被送到当地一家医院救治。入院后，医生先后共为小孙注射了10支血清。可是这10支血清打了，小孙的蛇伤并没有好转。

入院第六天，医生为小孙切开伤口做清创手术，后续又做了两次清创手术。但三次清创手术过后，小孙右手患处情况仍未好转，医生告知其坏死组织毒素可能侵入内脏，存在器官损伤风险，建议进行右手截肢手术。

“听到截肢消息，感觉天都要塌下来了，但为了保命，也听从了医院建议。”小孙说，没想到截肢了还不见好转，残肢植皮部位持续感染，还面临二次截肢风险，医院提出再次清创方案，让他彻底失去治疗信心。

“我都要绝望了。”小孙说，这场意外给他带来身心与经济双重负担，历经51天住院治疗，购买抗蛇毒血清、清创手术、护工等各项开销累计近9万元，因无医保而全程自费。

病情持续恶化，辗转来温救治

伤口持续流脓，病情持续恶化。万般无奈之下，小孙在网上搜索相关蛇伤救治资料，无意中刷到温州市蛇类研究所的科普短视频。“我把研究所视频号上的视频几乎都看个遍，还从网上搜了很多资料，感觉希望来了。”小孙说，他第一时间办理了出院手续，约了一个网约车直奔温州。

7月17日傍晚，小孙抵达位于永嘉瓯北杏林路的温州市蛇类研究所。

“刚看到小孙的时候，他情绪低落，由于余毒未清理干净，被截肢右手的肘关节部位，表皮看起来还好，但里面已充满了脓血。”温州市蛇类研究所所长陈俊标说，五步蛇毒是血液毒，会引起组织坏死，即俗称的“烂筋、烂肉、烂骨头”，要及时开展伤口减压与清创处理。

接诊后，陈俊标与研究所章东一医生精准排查小孙残肢感染病灶，立即为小孙做伤口切开手术，一点点排出脓血，做了冲洗，并采用独创的中西结合疗法，循序渐进清理坏死组织、对症调理机体，扭转了持续感染的局面。

“要是你不做短视频，我找不到你，没准又要被截了。”小孙这样说。历经这场突如其来的人生重创，年轻的小孙展现出远超常人的坚强与乐观。如今他心态平和，睡眠、饮食恢复正常，计划康复后返乡从事养殖业。

蛇伤事件频发，对症治疗非常关键

陈俊标说，抗蛇毒血清仅能中和游离毒素，对于五步蛇毒造成的局部组织坏死、筋膜高压、瘀血淤积等问题要手术解决，单纯叠加注射血清对治疗无用。

陈俊标说，被五步蛇咬伤后，要第一时间切开伤口减压，快速排出淤积毒素与瘀血，阻断组织坏死进程，切口要小不能大，否则会损伤健康肌肉与血管，加重创面损伤、加速机体恶化。同时，蛇伤救治要依据蛇毒特性与患者身体指标动态调整方案，才能彻底根除病痛、保全肢体功能。对于五步蛇蛇伤救治早期侧重解毒排毒，后期注重补血活血、疏通血管。

盛夏高温，蛇类活跃期，蛇伤事件频发。昨天，温州市蛇类研究所病房里有20多名蛇伤患者住院治疗，其中不乏居家遭遇五步蛇袭击的案例。陈俊标提醒，夏季野外活动尽量避开水塘和草丛，一旦被五步蛇、眼镜蛇等咬伤，切勿轻信偏方、盲目包扎、拖延就医，务必第一时间前往专业蛇伤诊疗机构救治。

新闻+

蛇伤的野外自救

蛇伤的野外自救蛇伤自救前期处理可归纳八个字:冷静、排毒、绑扎、冲洗

1、冷静:蛇伤后不要惊慌，忌乱跑，同时记住蛇头形状、蛇体花纹和颜色，最好拍照，

2、排毒:毒蛇咬伤后立即用手指尽力多次挤压伤口，以排出毒液毒血:

3、绑扎:指蛇伤后可用茅草、布条、压脉带在伤口上10-15cm处包扎。血液毒类蛇咬伤，患肢肿胀、疼痛，不可过紧，不可过长时间包扎，以免患肢缺血坏死；神经毒类蛇(眼镜王蛇、银环蛇)咬伤，患肢无肿胀、疼痛，可包扎至就医为止。

4、冲洗:用大量的清水反复冲洗伤口，在有条件的情况下可以用三棱针刺伤口放血排毒，边排血边用清水冲洗伤口(但注意的是五步蛇咬伤切忌用刀片盲目切开伤口放血排毒，以免伤口出血不止)，及时摘除伤肢佩戴的戒指、手镯、手表等饰物。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 注射了10支抗五步蛇毒血清仍被截肢，住院50多天不见好，无奈之下，宁波蛇伤患者辗转温州救治

记者 周望锟

本文转自：温州新闻网 66wz.com