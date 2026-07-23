温州都市报 2026-07-23 09:24:23

近两天，温籍国际象棋世界冠军丁立人行程紧凑。7月21日，参加2026年中国·温州三棋公开赛开幕式；22日，现身广东深圳，在第28届亚洲青少年国际象棋锦标赛中与亚洲新锐开展车轮战。这位曾经登上世界之巅的棋王，以从容的姿态，宣告自己的“归来”。

温州网讯 近两天，温籍国际象棋世界冠军丁立人行程紧凑。7月21日，参加2026年中国·温州三棋公开赛开幕式；22日，现身广东深圳，在第28届亚洲青少年国际象棋锦标赛中与亚洲新锐开展车轮战。这位曾经登上世界之巅的棋王，以从容的姿态，宣告自己的“归来”。

在温州园博园中国馆内，丁立人身着休闲T恤牛仔裤，神情轻松。面对围绕在身边的温州少年棋手，他不只是落子对弈，更在每盘结束后俯身与小棋手耐心交流，点拨棋路。一名家长说，世界冠军身上毫无架子，只有满满的家乡情谊。面对孩子们热切的眼神，丁立人说：“希望你们快快成长，未来在世界的舞台上，一定会有我们温州棋手的一席之地。”

过去两年，对于丁立人而言，是一段难忘的沉淀期。2024年12月，他在新加坡卫冕战中负于印度棋手古克什，获得世界冠军赛亚军，随后淡出顶级慢棋赛场。外界一度猜测他是否会就此隐退，但丁立人选择了向内求索。2025年，他主要参加国内赛事，夺得深圳南山大师赛冠军和粤港澳全运会铜牌，并与电竞俱乐部签约，在跨界中寻找新的节奏。2026年4月，他在上合组织国象团体赛复出夺冠，等级分止跌回升。

真正地宣告“归来”，是在上个月。在中国香港举办的2026年国际棋联世界快棋超快棋团体锦标赛上，丁立人领衔中国队包揽快棋与超快棋两项团体冠军。赛后，他在社交平台简短发出“回来了”三个字，宣告了他时隔近两年重返国际超一流舞台。对于何时能重返个人慢棋巅峰，丁立人说：“今年会以团体赛为主，和队友并肩作战的感觉非常好。个人慢棋赛，顺其自然。”凭借近来出色表现，他已入选第46届奥赛名单，将继续身披国家队战袍。

无论走多远，温州始终是丁立人心中最深的牵挂。7月20日-21日，他专程回到家乡，为2026年中国·温州三棋公开赛站台。比赛间隙，他漫步园博园，在中国馆的层檐帆影下驻足。丁立人的母亲对记者说：“小丁虽然经常在世界各地参加活动，但一有空都会回到温州家中休息，给自己充充电。家才是最温暖的港湾。”

从少年宫的棋童，到加冕世界棋王，再到如今以团体赛为重的“老兵”，丁立人的棋路轨迹正如瓯江潮水，有起有落，却始终奔腾向前。他用自己的方式告诉世界：王者归来，不只在胜负之间。

来 源：温州都市报

原标题： 何时重返个人慢棋巅峰？丁立人回应：顺其自然

记者 叶海鹏/文 通讯员 南蓓雷/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com