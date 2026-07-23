温州铁投 2026-07-23 08:30:22

第十五届中国（温州）国际园林博览会（以下简称“园博会”）即将迎来展期第100天（7月24日），为保障市民及游客安全、便捷出行，温州轨道交通优化调整7月24日S1线、S2线高峰期行车间隔。

第十五届中国（温州）国际园林博览会（以下简称“园博会”）即将迎来展期第100天（7月24日），为保障市民及游客安全、便捷出行，温州轨道交通优化调整7月24日S1线、S2线高峰期行车间隔。

7月24日，行车间隔调整如下：

7月25日起，S1线、S2线行车间隔恢复日常高峰时段运营安排，即工作日为7时—9时、17时—19时，周末为16时—18时（节假日另行通知）。

首末班车时间不变，具体如下：

S1线

S2线

温馨提示

7月24日（园博会展期第100天），温州轨道交通将根据客流情况适时调整行车间隔。

计划乘坐末班车的乘客请提前10分钟检票进站，以免耽误行程。

需换乘的乘客请提前规划好行程，避免因错过末班车导致无法换乘。

如您有其他需要，可联系车站工作人员或拨打温州轨道交通服务热线0577-96600。

来 源：温州铁投

原标题： 7月24日，温州轨道交通行车间隔有调整！

本文转自：温州新闻网 66wz.com