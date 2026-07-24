园博百日 城发“交卷”：把高颜值刻进风景，把暖服务写进人心

温州日报 2026-07-24 08:46:25

作为温州园博园建设、运营主力军，温州市城发集团以满园青绿为纸，在这里描绘出“诗画山海·共享绿色生活”的主题长卷，从建设到运营，交出了一份高分答卷，也让“建好一座园、办好一个会、提升一座城”的承诺，从蓝图变成了千万市民的日常。

温州网讯 从第一株树苗在园博土地上扎根，到满园碧波青绿风情流转，从“洼地”到“绿洲”，短短300余个昼夜，见证了温州园博园的快速蝶变和建设者们的艰苦耕耘。

从园内早上漾起的第一道欢声笑语，到人潮散去后一道道灯光在深夜里温柔熄灭，园博会百日，铭刻下运营者们的匠心巧思和属于温州这座城市的温度。

作为温州园博园建设、运营主力军，温州市城发集团以满园青绿为纸，在这里描绘出“诗画山海·共享绿色生活”的主题长卷，从建设到运营，交出了一份高分答卷，也让“建好一座园、办好一个会、提升一座城”的承诺，从蓝图变成了千万市民的日常。

把百姓的期待种进风景

山水相映成趣，文化碰撞生姿。

“这里随便一拍都是大片，美到窒息！”众多来过园博园的市民对园博园的初印象是“高颜值”。仙门山与老虎山如巨龙蜿蜒，郭公阁巍然矗立，登阁俯瞰，湖光山色与错落展园尽收眼底，恍若“人在画中游”。中国园林经典主题园里是亭台楼阁、曲径回廊；国际展园则如万花筒般斑斓。

作为温州新晋文旅“顶流”，园博园凭借优越的交通区位优势、丰富的园林景观与多元的文旅活动，成为市民游客假期出行的首选之地。 刘伟 摄

高颜值背后，是中国馆“毫米级”的硬核攻坚，是无数项目通宵作业的“零事故、零延误”，是攻坚专班全员的连续奋战，是集聚几十个专业业务尖兵的一线攻坚，是58家参建单位的同向发力。

更是对绿色生态理念的坚守与践行，建设者们用创新智慧实现空间蝶变：废弃矿坑蝶变成为1.2万方的大草坪和崖壁剧场；29.5万方老旧厂房通过加固改造提升蝶变成为业态丰富的园博工坊；老液化气站通过设计改造蝶变成为儿童游乐场；三溪水利调蓄工程植入文旅功能，实现了“水利项目与文旅项目”有机融合。

园区内9株百年古榕、655株原生乔木则全部原址保留，建设者为古榕“让路改图”，为古榕支起“钢构拐杖”，将混凝土路面换成透气草皮。村民翁德云重回故地，抚摸老榕深情感慨：“小时候就在树下听故事，没想到园博园建起来，这些老树都还在！”不少市民说：“园博园就是我们的会客厅，带外地朋友来逛，比以前更有面子。”

将沉浸体验化作“流量密码”

园博园启幕以来，累计接待游客超820万人次。“高流量”是因高颜值的场馆和独特的园林景观，更因这里处处是“戏”、步步有“料”。

鸟瞰北园核心区。 市城发集团供图

一条南北贯通的主游线，串联起如山似浪的中国馆、浙山浙水展园、国内城市展园、国际展园，直至崖壁剧场——游客一日之间，阅尽江南烟雨、异域风情与山水壮阔。但真正让游客“来了不想走”的，是园子里无处不在的沉浸感。

白天，“山水灵运”沉浸式巡游如诗行般展开，NPC化身诗人、侠客，千年文脉在衣袂翩飞间苏醒。瓯越园内，“瓯风雅韵”市集热气升腾，竹雕匠人指尖流转千年技艺，鼓词铿锵唱响市井烟火；游客亲手体验蓝夹缬染布，看越剧水袖翻飞，指尖与眼眸皆被文化浸润。不少游客感叹：“本以为只是看风景，没想到自己成了戏中人！”

夏夜来临，园博园流光溢彩。自5月4日启动夜游，夜间热度持续攀升。6月以来，全园转入夏日狂欢模式——500架无人机编队升空点亮夜空，水上飞人特技在三溪水域接连上演，草坪音乐节、溪边音乐会轮番开唱，泡泡水枪大战、冰凉雀神大赛、露天电影同步开放。三溪会市的文创市集里，年轻人在套瓜游戏中欢笑，孩子们追逐泡泡水花。在音乐声与嬉水声中，无数市民游客迎来了今夏最热闹的夜晚。

从“看风景”到“入戏中”，园博园用一场场精心策划的活动，把文化根脉变成“流量密码”，也把沉浸体验写进了每一位游客的夏日记忆。

将服务温度刻进日常细节

人潮涌动的背后，是园区管理者将温暖藏在细节处的匠心。

3月1日，“温州园博园”微信小程序上线，实时车位查询、精准导航、拍照识花、AI美拍——游客的“随身智慧向导”一触即达。“云上园博”智慧大屏，让管理人员对园区整体运行一目了然，实现信息联动与快速响应。园区内14个便民驿站、零高差无障碍游览体系、无障碍休息区、温馨母婴室、儿童推车免费租借点、医疗点，还有观光车、扫码车、助力自行车、游船等多种交通工具供选择——每一处设施，都在无声地回应着“带娃方不方便”“老人走不走得动”“累了能不能歇脚”这些最朴素的百姓关切。

今年“五一”假期，园博园迎来客流峰值，单日最高35.6万人次，累计116万人次。面对超大客流，市城发集团投入上千名工作人员与志愿者坚守一线。园区划分13个片区、布设29处便民服务点，游客服务人员化身“活地图”，耐心指引游览路线；秩序维护人员不间断巡逻疏导，确保人流有序流动；保洁团队恪守“5米之内不见白色垃圾”的作业标准，日均清运垃圾27吨。从解答游客咨询32万次，到引导行人安全通行超115万人次；从帮助走散孩童重回父母怀抱，到为游客找回遗落行李——每一件小事汇聚成这座城市的暖意，让每一位踏入园区的游客，都能在山水之间触摸到温州的温度。

园博会有期，城市生活无界。

从“高颜值”到“聚流量”“心温暖”，市城发集团用一座园告诉世界：园博不止是展会，更是百姓共享的美好生活日常。

来 源：温州日报

原标题： 园博百日 城发“交卷”：把高颜值刻进风景，把暖服务写进人心

记者 王木正 通讯员 吴瑜珺 陈潜

本文转自：温州新闻网 66wz.com