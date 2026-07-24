全国网媒齐聚温州 解码产业创新力量

温州都市报 2026-07-24 10:47:09

7月20-22日，全国主流网络媒体记者、商业平台负责人、知名网络达人等百余人走进温州，开启“开局之年看中国·解码创新浙江——在温州看见创新中国”网络主题宣传之旅。

采访团探访正泰集团

采访团探访华峰集团

温州网讯 7月20-22日，全国主流网络媒体记者、商业平台负责人、知名网络达人等百余人走进温州，开启“开局之年看中国·解码创新浙江——在温州看见创新中国”网络主题宣传之旅。采访团一行深入温州朔门古港遗址公园、温州园博园、正泰集团未来工厂、瑞浦兰钧能源工厂、中国数安港、华峰集团材料研究院等点位，沉浸式触摸温州产业发展的最新脉动。

一路走、一路看、一路记。曾经，外界对温州的印象，停留在鞋服、泵阀等传统劳动密集型产业，是“草根民营经济”的代名词；如今，科幻感满满的智能工厂、领跑全省的数字科创生态、打破国外垄断的新材料技术、迭代升级的乡村共富产业，赢得采访团成员频频点赞。

一个未来工厂

跑出数智绿色新速度

未来工厂长什么样？距离老百姓的柴米油盐究竟有多远？7月21日上午，采访团一行实地探访正泰智能化量测产业园“未来工厂”。

走进干净整洁的车间里，眼前是精准运转的智能机械手、穿梭不息的AGV自动导引车、全自动立体仓储系统，每一道工序、每一处设备，都彰显着传统制造的数字化跃升。这座极具科技感的工厂，深耕的却是最基础的仪表制造产业。正泰仪表跳出传统桎梏，围绕数字设计、智能制造、智慧物流、绿色低碳四大方向，完成全方位数智化转型，如今可实现年产3500万套智能化能源量测设备。

央视特约财经评论员刘戈站在展厅内，对屏幕上的“企业自主研发数据分析与仿真系统”满是好奇。“工作人员可实时观测厂区情况，这套系统依托数字孪生技术1：1还原生产现场，实现产线布局优化、设备状态感知、故障提前预警、质量精准管控的全流程智能化、精益化管理，并将成熟的数字化系统延伸覆盖至海外工厂，构建全球一体化信息系统，海外工厂数字化覆盖率超95%。”正泰仪表公司总经理黄旭斌介绍，未来工厂投产后，工厂生产效率提升158%，交付周期缩短55%，关键设备自动化率达到100%，实现高效产出。此外，园区实现了“绿色减碳”与“提质增收”的双向共赢，屋顶分布式光伏系统可为园区供应20%的绿电，年均可减排二氧化碳约540吨，一年能省下超100万元的电费。

这个未来工厂的产品能给老百姓带来哪些便利？黄旭斌说，最直观的变化就是缴电费这件事。“早些年，大家要专门跑营业厅排队缴费；如今，依托我们研发的智能电力终端，实现了真正的线上无感缴费。”

刘戈感叹，此次是他时隔20年再来正泰采访，目之所及已经完全变了模样，堪称世界领先的现代化工厂！

一座数字港湾

孕育中小企业成长新生态

“十几年前我来温州旅游时，这里以鞋服等传统劳动密集型产业为主。这次重返温州，我真切感受到，温州数字经济、人工智能产业有了很大发展，产业转型升级成果亮眼。新产业、新模式、新动能层出不穷，城市未来可期。”7月21日下午，在走访中国（温州）数安港后，中国新闻网经济新闻中心主编查志远如此感慨。

为什么会发生如此变化？查志远在数安港的一家入驻企业身上，找到了答案。

来自浙江省大数据联合计算中心的法务总监金俊州，见证了园区近四年的蜕变，也亲历了企业的跨越式成长。作为首批入驻数安港的企业，他们从最初仅寥寥数人到如今的团队规模扩充至数十人，股东涵盖省、市、区三级国企及多家上市公司，企业年产值达数千万元。“园区最核心的价值，是为我们中小科创企业搭建了有温度、有资源、有保障的成长沃土。让中小数据企业不再单打独斗，抱团发展。”金俊州说，数安港畅通的政策对接渠道，让企业精准对接各级主管部门；常态化的产业展会与产学研对接，补齐企业资源短板；完善的数据安全合规体系，为企业稳健经营保驾护航。

“园区已集聚1300家人工智能、数据要素相关企业，完整的产业链生态，持续推动本土传统产业与数字科创产业联动创新。”数安港管理服务中心党组书记戴笑飞介绍。数安港作为温州数字经济核心产业平台，落地以来，依托17个国家级试点、18个国家级实验室资源，持续开放省级公共数据授权运营服务，助力企业开发惠民数字产品；并累计为入驻企业争取中央预算内补助1.05亿元，助力科创企业减负增效。

7月15日，东南Token运营中心落地温州。目前，数安港已形成数据合规、可信流通和审计治理基础，能够为Token跨区域调用、绿色认证和企业出海提供保障，助力让企业、政府、开发者，像用水用电一样，便捷地用上AI算力和模型。

一间“无区域”研究院

持续攻坚关键核心技术难题

7月22日，在走访瑞安华峰集团研创中心展厅过程中，一句“你可能不认识华峰，但你一定用过华峰的产品”，让来自环球网的记者施予瞬间读懂了这家温州民企的实力。

展厅内，质感轻盈的功能性服饰、弹力出众的运动面料、造型新颖的3D打印运动鞋、透气时尚环保的汽车用内饰等展品依次陈列，它们的核心原料正是由华峰研制的氨纶丝、尼龙纤维，超纤皮革等材料。

看似寻常的民生材料，背后曾是长期被国外垄断的技术壁垒。华峰集团材料研究院常务副院长杨晓印介绍，早年间，氨纶凭借优异的面料特性被誉为纺织领域的“软黄金”，但受制于核心技术瓶颈，国内产能稀缺、售价高昂，始终无法大规模普及到民用市场。深耕行业数十年，华峰持续攻坚技术壁垒，彻底打破产能与成本桎梏，最终将氨纶年产量从2000年的1000吨提升至如今的几十万吨，产品走进了千家万户。

今年5月，华峰集团材料研究院作为全国首家无区域民营研究院正式投用，成为温州民营企业科创改革的突破性探索。“它不仅解决了集团内研发资源分散、高端人才割裂、跨域协同不畅、中试转化不足等问题，更由于构建起的全链条创新体系，推行技术与管理双向晋升通道，将技术突破、成果转化与薪酬绩效深度绑定，激发了全员创新活力。”华峰集团副总经理邹宗钧介绍，研究院的落地，让企业科研从“输血投入”转向“造血创收”。依托无区域研究院创新资源跨域流动优势，华峰将在成功攻克己二腈、PPC、氧化亚氮分解催化剂等20余项长期被国外垄断的“卡脖子”技术基础上，集中力量继续攻坚关键核心技术，承接重大科创任务。

一片蓝色海域

解锁乡村共富创新密码

“创新，还藏在每一个温州人的身上。”这是央广网记者李晓晓三天实地走访后，在笔记本记录的一句话。

在华峰集团瑞安基地生产车间，她看到一套完善长效的人才培育机制，为普通一线工人搭建起自主创新的平台，见证工人从初代务工人员，一步步成长为标准化技工、数字化智慧工匠，内心满是触动。

走出工业园区，苍南紫菜养殖基地的别样图景，则让李晓晓对温州人与生俱来的创新精神有了更深的理解。她记录了苍南县赤溪镇流岐岙村兰家三代人从“靠天吃饭”到“凭技术增收”，再到“带动村民共富”的创新故事。

兰家派是当地紫菜养殖大户，祖辈白手起家开辟了几十亩滩涂试水紫菜养殖，而如今他的合作社养殖总面积已达3000亩。“养殖设备迭代是产业最大变革。”兰家派通过玻璃钢插杆替代传统毛竹的养殖技术革新，使紫菜产量从每亩800至1000斤，提升至每亩1500至2500斤。“我们全村家家户户的收入、生活改善都离不开紫菜养殖，只要敢于创新，勇于尝试，日子就会越过越好。”

“看似默默无闻，却在各自领域深耕坚守、持续突破，凭着一股不服输的韧劲，成长为行业的领头羊，这就是温州民营经济、个体经济最动人的活力。”李晓晓感慨道。未来，她还将持续到访温州，持续见证这座城市创新迭代、聚力跃升的成长与蜕变。

来 源：温州都市报

原标题： 全国网媒齐聚温州 解码产业创新力量

有记者参观正泰未来工厂后感叹：二十年后再相逢，这里已是“世界领先”

记者 林吉祥/文 黄超/摄 实习生 郑敏娜

本文转自：温州新闻网 66wz.com