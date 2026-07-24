中国眼镜协会换届大会上的“瑞安乡音” 24位产销副理事长中有6人出自瑞商企业

温州都市报 2026-07-24 10:44:18

近日，中国眼镜协会第十届会员大会（换届大会）举行。该协会新一届制造与销售领域的24名副理事长中，拥有瑞安背景的共计6位，占比达四分之一。

温州网讯 在天南地北的从业者相聚交流时，时不时能听见熟悉的瑞安口音。这是近日在江苏丹阳举行的中国眼镜协会第十届会员大会（换届大会）上一个让人动容的场景。

数据显示：该协会新一届制造与销售领域的24名副理事长中，拥有瑞安背景的共计6位，占比达四分之一。

这6人包括4位瑞商：吉林王鹏眼镜有限公司董事长王鹏、千叶眼镜连锁股份公司董事长叶定坎、新天鸿光学有限公司董事长洪作南、明月镜片股份有限公司总裁谢公兴；2位瑞商企业高管：厦门辰视光学有限公司运营副总裁周斌、厦门雅瑞光学有限公司副总经理林丽明，两人所在公司的创始人，均为厦门市眼镜协会会长、瑞安荆谷人黄法调。

扁担走天下，孕育五万眼镜商帮

原瑞安马屿片区，地少人多，一方水土难养一方人。先辈们不得不扛起扁担，揣着眼镜远赴他乡谋生，由此开启了瑞安眼镜波澜壮阔的创业史诗。

上世纪六十年代，马屿诞生了温州第一副老花镜——王瑞政、洪金官、谢公明等人成为这一产业的拓荒者，点燃了星星之火。改革开放初期,沈德展、陈林昌等人接力外出开拓。上世纪八十年代，大批瑞安商人奔赴丹阳进货、扎根经营，推动了华阳眼镜市场的成型。瑞安人洪金法就是丹阳眼镜行业的奠基者之一，其子洪作南如今担任丹阳市眼镜商会会长。

“丹阳眼镜生产以本地企业见长，而传统批发流通长期由瑞安商人主导，鼎盛时期各大批发市场档口中瑞安经营者占六成以上，形成了‘丹阳造镜片、瑞安做流通’的格局。”镇江温州商会会长孙光义说。而在丹阳国际眼镜城内，其运营的镜暴商城拥有2500平方米超大展厅，是市场内单体面积领先的眼镜品牌集合馆。

数十年间，瑞安眼镜从业者也完成了身份蜕变：从走街串巷的货郎，到门店经营者，再到镜片制造、镜架生产、品牌运营、眼视光服务全产业链的深度参与者。

据媒体报道，目前瑞安在外眼镜从业者已逾5万人，在全国经营着2万余家门店与加工厂，各大城市眼镜市场更是处处可见瑞安人的身影。

“中国眼镜协会是国内眼镜行业唯一的全国性行业组织，正是这份数十年如一日的坚守，最终在协会换届之时集中展现实力，造就了‘24席产销副理事长，6席归属瑞安’的行业现象。另外还有不少瑞安企业家当选为常务理事、理事。”孙光义说，这是全国同行对瑞安眼镜从业者的闯劲、韧劲、创新力的集体认可。

内外双向联动，迎来产业全新拐点

在中国眼镜协会换届大会前夕，瑞安召开了2026眼镜产业联盟创新发展大会。大会透露，瑞安是中国眼镜制造销售的发源地之一，90%的眼镜企业集聚马屿，本土生产企业300余家，从业人员1万余人，年产光学镜架超9000万副，年产值超30亿元。渠道端，5万余名瑞安籍经销商遍布全国，经营2万余家门店，掌控国内半数眼镜零售渠道，产业链优势明显。

而马屿素有“中国眼镜之乡”称号，是温州眼镜核心制造基地。两大产业园区加一个创新服务综合体，形成从生产到流通的完整闭环。

马屿眼镜光学小微园，占地210亩，建筑面积32万平方米，2018年投产，是浙江省四星级小微企业园。150余家企业入驻，涵盖镜架、电镀、模具、镜片、配件、包装、设计等全链条，以方氏眼镜、法依笛、雅达眼镜等为代表。其价值在于统一配套、降本增效，解决了小微企业散乱污的痛点，是瑞安眼镜制造业的基本盘。

瑞安视觉健康产业园，规划约200亩，省级重大产业引领项目，定位高端制造、智能装备、品牌总部，剑指百亿级产业集群。已入驻浙江日科自动化、施洛华眼镜、帆高光学、视尚光学、凯乐康光学等龙头，主攻智能镜架、偏光镜片、自动化装备。

时尚轻工（眼镜）智慧供应链产业创新服务综合体，紧邻两大园区，内设眼镜博物馆、产品展示中心、设计研发中心、电商直播基地、检测服务中心，华图眼镜设计、青马众创空间已入驻，提供从研发到品牌到外贸的一站式服务。2026年，瑞安眼镜产业联盟与供应链集采平台在此落地。

今年1月8日，温州医科大学与瑞安市政府合作共建瑞安校区签约仪式举行，温医大瑞安校区落子马屿，打造“医教研产”融合新高地，将精准补齐瑞安眼镜产业最大软肋：打通“光学制造+临床医学”，告别单纯做镜框代工；定向培育视光人才梯队，破解行业招工难题；推动产业从“卖眼镜”升级为“视觉健康服务商”；以国家级学科背书重塑“瑞安眼镜”品牌价值；开辟智能眼镜、青少年眼健康等新赛道。

过去，瑞安依靠渠道优势抢占国内眼镜零售市场。温医大瑞安校区建成后，瑞安有望成为国内唯一同时拥有大规模制造基地、遍布全国终端渠道、顶尖眼视光科研平台的视觉健康产业高地，真正把“中国眼镜之乡”从流通名片，升级为全国视觉健康创新重镇。

来 源：温州都市报

原标题： 中国眼镜协会换届大会上的“瑞安乡音” 24位产销副理事长中有6人出自瑞商企业

通讯员 林初强

本文转自：温州新闻网 66wz.com