温州晚报 2026-07-24 10:25:06

7月24日，历时百日的第十五届中国国际园林博览会在温州圆满闭幕。本届园博会打破传统办展思维，创新打造无围墙、不收门票、全龄共享的城市百姓公园，掀起了全民“园博热”。

温州网讯 7月24日，历时百日的第十五届中国国际园林博览会在温州圆满闭幕。本届园博会打破传统办展思维，创新打造无围墙、不收门票、全龄共享的城市百姓公园，掀起了全民“园博热”。

自开园以来，温州园博园主会场累计接待游客820万人次，5月1日创下约35.6万人次的单日客流峰值。盛会期间，主会场累计落地演艺赛事、品牌首发、高端会务、暑期特色体验等各类活动1689场，几乎天天有活动、周周有亮点、月月有爆款。温州园博园已然成为温州城市核心打卡地标。

盛会价值不止于一园之美，更在于赋能全城提质增效。“全城园博”是本届园博会最鲜明标签之一，温州创新构建“1个主会场+13个分会场+49个博览点”的全域布局，串联全域生态文旅资源，让“园在城中、城在园中”变为实景，让“推窗见绿、出门进园”成为温州百姓的日常幸福。“全城园博”各分会场及博览点自开幕以来累计接待游客超3300万人次，大幅提升了温州的城市集聚力与文旅影响力。

百日盛会落幕，精彩永不收官。温州将以园博为契机，将一时盛会的热度转化为长久惠民的城市活力，这场关于“永不落幕”的实践与考验，才刚刚开始。

来 源：温州晚报

原标题： 温州园博会今日闭幕！举办1689场活动、累计接待游客820万人次

记者 陈怡 市城发集团供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com