温州党员干部群众收看电视专题片《世界义乌——习近平关心引领义乌发展》

温州日报 2026-07-24 08:41:44

电视专题片《世界义乌——习近平关心引领义乌发展》昨晚开始播出，我市党员干部群众认真收看。

温州网讯 电视专题片《世界义乌——习近平关心引领义乌发展》昨晚开始播出，我市党员干部群众认真收看。

该专题片共三集，由中央广播电视总台、浙江省联合摄制，从昨晚起在总台央视综合频道晚八点档播出，每晚一集。节目以习近平总书记关心引领义乌发展为主线，全面展现20年来义乌深入践行“八八战略”，牢固树立和践行正确政绩观，因地制宜推动县域经济高质量发展的生动实践。昨晚播出第一集《“莫名其妙”》，全面溯源习近平同志总结推广“义乌发展经验”的历程故事，诠释“莫名有其妙”。

观看昨晚的专题片后，温州改革开放风云人物王碎奶的孙子、“纽三代”陈泽豪深有感触。他说，义乌发展经验最让他触动的，是那份敢为人先、勇于“吃第一口螃蟹”的闯劲，正是这份精神让义乌始终走在时代浪潮前列，靠小商品闯出大市场、做成大产业，而永嘉县桥头镇凭借一颗小小的纽扣，同样撬动了大市场，闯出了中国第一个农村专业小商品市场，这两股“闯劲”一脉相承。“年轻一代接过老温商的接力棒，不仅要抢抓新时代机遇，更要有信心和决心用科技为传统产业赋能。”陈泽豪说，每一代人的工具和方式都在变化，但始终不变的，是永远比别人早走一步、勇立潮头的那股精气神。

作为苍南中国人参鹿茸冬虫夏草集散中心经营负责人之一，温州浙闽农贸综合市场开发有限公司党支部书记许晓君对义乌小商品市场的“莫名其妙”“无中生有”“点石成金”颇有共鸣。她认为，义乌是因地制宜发展县域经济的成功实践，苍南参茸市场同样是因地制宜、敢为人先创造性实践的产物。苍南不产一根人参、一棵虫草、一片鹿茸，却建起了全国最大的参茸市场之一，走的正是一条“无中生有”的路。这背后，是几代苍南参茸人“永远比别人早走一步”的闯劲，也是党委政府真抓实干、久久为功的定力。“这份事业来之不易，我们参茸市场从业者要坚定守正创新、持续擦亮这张金名片的决心。”许晓君说，他们将继续深耕产业升级、品牌推广、抱团发展，做强做大产业。

温州动力头服装批发市场负责人陈金光表示，收看《世界义乌——习近平关心引领义乌发展》第一集后心潮澎湃。画面中熟悉的拨浪鼓声，一下子把他拉回到18岁起开始经商的岁月。从上世纪80年代为桥头纽扣市场供货，到90年代在义乌创办饰品厂，他亲身经历了从“鸡毛换糖”到“世界超市”的奇迹，“习近平总书记对义乌小商品市场发展实践的深刻洞察与引领，让我倍感温暖与振奋。”如今66岁的他，去年勇挑重担成为动力头服装批发市场的负责人。他坦言，实体服装市场面对直播电商的猛烈冲击，说没压力是假的，但《世界义乌》第一集里那股敢为人先的闯劲瞬间点燃了他，“老一辈义乌人能从零起步，我们凭什么不能在危机中闯出新路？这才刚看第一集，我已经热血沸腾、信心十足，期待后面两集带来更多启示，我也要和商户们一起，让老市场“无中生有”，再现辉煌！”

市经信局组织党员干部收看后，表示将坚持“工业强市”战略不动摇，实施“工业倍增”计划，深刻把握义乌以改革破局、以创新赋能的实践精髓，全面推进科技创新和产业创新深度融合，为温州制造业高质量发展蓄势赋能，力争全年规上工业增加值增长9%，制造业投资增长20%。借鉴义乌“无中生有、点石成金”的产业培育思维，深化产业链链长制，构建具有温州辨识度、竞争力强的现代化产业体系。对标义乌精准高效、主动靠前的营商服务模式，落实好“数据得地”3.0、“雨露计划”2.0，持续优化营商环境，力争全年新增工业供地（用海）1.5万亩，为企减负200亿元以上。

市商务局组织党员干部集中收看该专题片。此次观看让全局干部对义乌从“鸡毛换糖”到“世界超市”的跨越式发展有了更直观的认识。大家一致认为，纪录片生动展现了在习近平总书记关心引领下，义乌“莫名其妙”“无中生有”“点石成金”的发展奇迹。作为商务工作者，要深刻领会习近平总书记关于进一步总结好、运用好“义乌发展经验”的重要指示精神，立足温州实际，学习义乌在数字贸易生态构建、国际物流体系革新、开放平台能级跃升等领域的创新举措，全面对标先进、深挖差距、探寻路径，把学习成果转化为加快温州商务高质量发展的具体行动，为温州做强“一圈一极一中心”、昂首阔步踏上“万亿之城”再出发新征程贡献更大商务力量。

来 源：温州日报

原标题： 我市党员干部群众收看电视专题片《世界义乌——习近平关心引领义乌发展》

义乌“莫名其妙”的发展引发瓯越共鸣

记者 林思思 黄伟 耀闻 永嘉融媒记者 朱若冰 通讯员 陈久伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com