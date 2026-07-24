破解我国高端制造业长期以来的一块“心病” 温企要给汽车无人机装上“中国芯”

温州晚报 2026-07-24 08:52:26

2026年1月，浙江航芯国创科技有限公司（以下简称“航芯国创”）在永嘉悄然成立，他们决定要用一颗“中国芯”，破解这个困扰产业的“卡脖子”难题。

航芯国创完整导航系统

“航芯”研发“惯性导航芯片”

温州网讯 在卫星信号无法覆盖的地下矿井、深山隧道，或是GPS被干扰的复杂环境中，机器如何知道自己“在哪里”“怎么走”？答案，就藏在一颗指甲盖大小的芯片里。

这颗被称为“惯性导航芯片”的“自主导航大脑”，长期以来是我国高端制造业的一块“心病”。数据显示，中国工业级IMU（惯性测量单元）市场超过85%的份额被进口品牌占据，不仅交期漫长、价格高昂，更面临着随时可能断供的风险。

2026年1月，浙江航芯国创科技有限公司（以下简称“航芯国创”）在永嘉悄然成立，他们决定要用一颗“中国芯”，破解这个困扰产业的“卡脖子”难题。

“卡脖子”的痛

催生“中国芯”的梦

“你可以把惯性导航芯片理解为设备的‘自主导航大脑’。” 浙江航芯国创科技有限公司董事长周泽城用一个极简的场景解释这项技术——车辆驶入隧道，卫星信号消失；机器人在室内作业，GPS完全失效；无人机在深山密林穿行，激光雷达也无能为力。此时，只有靠惯性导航芯片来“兜底”。

惯性导航技术的发展经历了四代演进：从最早的机械陀螺仪，到激光陀螺仪，再到光纤陀螺仪，精度越来越高，但始终难以民用化普及——一台高精度光纤陀螺仪的价格动辄数百万元，根本无法装进汽车或无人机里。

直到MEMS技术的出现，情况才发生改变。MEMS，即微机电系统，可以将陀螺仪、加速度计等精密机构“刻”在一枚芯片上，实现批量生产和成本骤降。然而，这块看似小小的芯片，却长期被国外企业牢牢攥在手里。

“现在国内工业级以上的高精度惯导芯片，85%依赖进口。”周泽城的语气中带着一丝沉重，“国外一家头部企业就占了中国高端市场35%以上的份额，交期长达28周——也就是七个月，价格人家说了算，你还得排队等。”

更关键的是产业安全问题。一枚小小的芯片装在无人机、自动驾驶汽车甚至国防装备上，就是一个信息黑洞，你永远不知道它在后台传输什么数据。“这也是为什么这些年，国家一直在推进芯片国产化，这不仅仅是生意，更是战略安全。”周泽城说。

正是看到了这个痛点，航芯国创决定做“中国自己的芯片”。

数千万元“试错成本”

用十年完成弯道超车

芯片研发有个绕不开的环节叫“流片”——把设计好的电路送到工厂，实实在在造出一批芯片来测试验证。“从设计到流片一次需要数百万元。而且不是一次就能成，设计、流片、测试、修改、再流片，一轮轮试错下来，钱哗哗地出去。”周泽城直言，仅前期试错环节，公司投入就已超数千万元。

从设计到流片、测试、再设计，每一次循环都是真金白银的投入。航芯国创的技术团队，在实验室里已经跑了整整十年。

这十年，不是从零开始。公司核心团队来自北京航空航天大学惯性技术国防重点实验室和哈尔滨工业大学——国内惯性导航领域公认的“三巨头”之二。首席科学家王卓是北航教授、博导、国家级高层次人才；技术创始人王瑞钢是北航博士、杭州市高层次人才、国家青年托举人才；联合技术创始人范世伟是哈工大博士，曾获国防科技进步一等奖。团队汇聚教授十余位、博士三十多人。

航芯国创的核心竞争力，在于“算法定义硬件”。

MEMS陀螺仪经历了六代技术迭代。目前市场上主流的第三代环形谐振式陀螺仪，精度在工业级。航芯国创团队掌握的第四代“全角模式（WAG-Ring）”算法，能用第三代的工艺平台做出第五代的精度。

基于这套技术体系，公司规划了三代产品：第一代“追赶一代”，零偏稳定性达到1到3度/小时，已进入小批量量产；第二代“替代一代”，精度提升至0.25度/小时，可完全替代进口高端型号；第三代“赶超一代”，精度将比现有产品高出两个数量级。

技术上追上来了，市场端的优势便迅速显现。与国外厂商28周的漫长交期相比，航芯国创的交付周期可以缩短至4到6周；面对客户的定制化需求，72小时内就能给出方案；再加上本土产业链带来的成本优势，性能更优、响应更快、价格更低的“中国芯”，正在打破国外企业的垄断格局。

扎根温州智造

用“芯”导航未来

作为一家技术密集型的芯片企业，航芯国创为什么选择落地永嘉？

永嘉县政府的诚意，是打动航芯国创的关键。从项目对接到落地注册，当地政府提供了全流程的贴心服务，不仅免费提供办公场地，更为企业的长远发展留足了空间。

目前，公司楼下的高标准实验室正在加紧装修，300平方米的空间将承担起芯片封装测试与标定的核心职能，预计8月份就能投入使用，未来还将实现从芯片设计到封装测试的全链条自主可控。周泽城说：“实验室投产后月产能大概是5000到1万套，等产线全部建起来，产能还能大幅提升。”

更重要的是，航芯国创的技术与永嘉正在布局的低空经济、山区车联网等战略方向高度契合。楠溪江的无人机巡游、山区的无人车送货试点，都需要底层的导航芯片支撑，这正是航芯国创的下游产业。

目前，航芯国创已与多家头部企业签署战略合作协议，涉及无人机、具身智能机器人、自动驾驶等领域，这家年轻的公司正在以加速度冲向市场。

“我们的目标是五年内完成60%的国产市场替代，6到7年实现IPO。用中国芯，导航未来。”周泽城说。

新闻+

温州“创客中国”区域赛落幕

航芯国创项目斩获一等奖

近日，第十一届“创客中国”暨“浙江好项目”中小企业创新创业大赛温州区域赛结果揭晓。经过激烈角逐，浙江航芯国创科技（温州）有限公司的“工业级WAG-Ring MEMS惯性导航芯片研发及产业化”项目脱颖而出，斩获创业组一等奖。

本届大赛以“围绕产业链、部署创新链、配置资金链、培育人才链”为主题，温州赛区创新推出“赛道申办、分组遴选”全新赛制，统筹布局高端装备、新能源、人工智能等八大赛道。全市共有383个项目报名参赛，81个优质项目从海选中突围，经过80余场备赛培训的打磨，最终25个项目登上晋级榜单。

在创业组一等奖项目中，航芯国创带来的工业级WAG-Ring MEMS惯性导航芯片尤为引人注目。惯导芯片可脱离卫星信号，依托内置微型传感器实现对物体位置、速度与姿态的精准感知，即便在地下隧道、深山密林等卫星信号盲区也能精准定位。长期以来，国内高端惯导芯片市场被海外垄断，航芯国创的技术突破正有力打破这一局面。

航芯国创技术团队由国家级人才领衔，是国内首家实现WAG-Ring全角模式高精度惯导芯片产业化的企业。公司深度联动传感器国家研究中心杭州分中心及多所高校院所，构建了产学研融合创新生态。此前，公司惯性导航实验室技术总监王瑞钢博士已凭借相关研究，斩获2026年复杂系统与智能科学国际年会最佳论文奖。

来 源：温州晚报

原标题： 破解我国高端制造业长期以来的一块“心病”

温企要给汽车无人机装上“中国芯”

与国外厂商28周的漫长交期相比，可以缩短至4到6周

记者 谢施琦/文 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com