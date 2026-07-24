温州晚报 2026-07-24 10:25:00

近日，伴随着国际金价深度回调至890元/克关口，一位温州老板在工商银行温州分行一口气买下100多公斤金条，成交金额高达9000多万元。

温州网讯 近日，伴随着国际金价深度回调至890元/克关口，一位温州老板在工商银行温州分行一口气买下100多公斤金条，成交金额高达9000多万元。这笔交易不仅刷新了工行浙江省分行系统内单笔实物贵金属交易的金额纪录。

记者了解到，这位“超级买手”的“抄底”之路，其实全靠“听劝”。这位客户早在今年5月金价还在1040元/克时，就开始到处打听买金的事。当时，工行的专业团队经过分析，劝他“再等等，金价还有下调空间”。这位老板耐住性子“按兵不动”，到了7月中旬，国内金价真降到了900元/克左右。工行第一时间发出“入场提示”，这位老板果断拍板下单，精准踩中了低点，相比千元高点时足足省下了140万元。

这笔近亿元大单的背后，其实是银行服务从“主动推销”向“专业陪跑”的转变。在这长达两个月的时间里，工行温州分行的专业团队就像客户的“理财管家”，天天帮忙盯着大盘走势，精准把控入场时机，帮客户实打实地省下了140万元的真金白银。

不少高净值客户在配置实物黄金时，往往更青睐银行渠道。记者了解到，这次成交的工行如意金条，没有首饰金那种高昂的手工费和品牌溢价，价格紧贴国际大盘走势，只收基础运营成本。而且每一根金条都有专属“身份证”（唯一防伪编号），支持手机扫码溯源，买得明明白白。以后要是急用钱想变现，只要带上金条、证书和身份证，在网点就能直接换成钱，还能配套银行保管箱，省去了自己藏金的安全隐患。

金价起起伏伏，但温州人对黄金的偏爱没变。今年以来，工行温州分行累计卖出的实物贵金属已经超过了40亿元。不过，银行专家也提醒广大市民：金价波动大，买金虽好，但也得看准时机、理性投资，千万别盲目跟风。

来 源：温州晚报

原标题： 890元关口现“超级买手” 温州老板9000万元“抄底”金条

记者 余婷婷 通讯员 徐振铃

本文转自：温州新闻网 66wz.com