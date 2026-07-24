温州新闻网 2026-07-24 17:53:06

温州网讯（记者 温婉）7月21日晚上，“开局之年看中国·解码创新浙江——在温州看见创新中国”网络主题宣传活动启动仪式在温州园博园中国馆举行。在活动现场，康奈集团总裁郑莱莉以《小节日撬动大归属：温州民营企业家节的“亲清”温度》为题，带来了温州尊重企业家、厚待创业者，并设立“温州民营企业家节”的营商服务故事。

本文转自：温州新闻网 66wz.com