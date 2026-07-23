“新”潮澎湃！他们在温州看见创新中国

温州新闻网 2026-07-23 16:30:00

采访团深入温州9个创新点位实地走访，用镜头记录产业变革，用文字拆解创新密码，沉浸式感受温州向科创活力之城跃迁的强劲脉动。

温州网讯 开局之年，万象更新；创新之潮，奔涌瓯越。

续写创新史，走好共富路。深耕“八八战略”实践沃土，聚力新质生产力发展，从千年商港到万亿之城，敢为天下先的温州，始终是中国民营经济的先行热土，是创新迭代的鲜活样本。7月20日至22日，来自人民日报社、新华社、中央广播电视总台等全国主流网络媒体记者、商业平台负责人、知名网络达人等齐聚温州，开启“开局之年看中国·解码创新浙江——在温州看见创新中国”网络主题宣传活动。采访团深入温州9个创新点位实地走访，用镜头记录产业变革，用文字拆解创新密码，沉浸式感受温州向科创活力之城跃迁的强劲脉动。

一场仪式，解码创新温州之钥

7月21日晚，温州园博园中国馆3号馆内灯火璀璨。一张特制的“创新号”乘船券，正式拉开“开局之年看中国·解码创新浙江——在温州看见创新中国”网络主题宣传活动启动仪式的序幕。整场仪式以“船”为核心意象，寓意扬帆奋进、逐新前行，氛围感与仪式感十足。

活动现场，原创情景剧《潮涌瓯江，澎湃千年的创新力量》精彩上演。剧目中，温州先贤——元代地理学家、《真腊风土记》作者周达观穿越时空而来，见证当下温州产业升级、文旅融合、生态建设等领域的创新发展鲜活场景，生动展示了“敢为人先、特别能创业创新”的新时代温州人精神。古今对话的表演形式，令现场媒体与嘉宾眼前一亮。随后的“创新钥匙”故事分享环节，三位讲述人以小切口展现大发展，用三把“创新钥匙”深度解锁温州高质量发展密码。中国眼谷深耕眼健康特色赛道，以小眼球产业撬动百亿级产业集群，构筑特色产业发展标杆；平阳宠物镇聚焦细分领域，深耕小众赛道、精耕特色产业，凭借“小产业”实现县域经济逆袭突围；温州持续打响“温暖营商”品牌，以“两个健康”直通车等为企服务体系畅通政企沟通渠道，以专属城市节日礼遇企业家，推动实现城市与民企“双向奔赴”。

伴着悠扬船鸣，舞台船舵徐徐转动。大屏光影更迭，一艘古船从温州朔门古港启航，历经蜕变升级为现代巨舰，依次穿越中国数安港、浙江（华东）深远海风电母港、温州港等地标。光影串联古今山海，标志着本次网络主题宣传活动正式启动，解码温州创新活力的采访之旅全新启程。

一线实景，尽显瓯越“新”潮澎湃

为期三天的采风行程覆盖科创平台、先进制造、乡村共富、海丝文旅等多个方面，采访团一路走、一路看、一路问，在一线场景中触摸温州创新发展的真实脉搏。

数字经济是温州创新发展的核心引擎。在中国数安港，各类前沿人工智能、数据安全产品琳琅满目，硬核科技感扑面而来。该平台深耕数据要素市场化改革，集聚数字安全、人工智能、大数据等优质企业，搭建集研发创新、成果转化、企业孵化及标准制定于一体的数字产业生态，为传统产业数字化转型、新兴产业扩容提质赋能。走进立足眼健康特色赛道的中国眼谷，采访团有了更直观的感受：这里汇聚顶尖科研团队与上下游龙头企业，配齐国家级科研实验室与孵化平台，构建起覆盖医疗器械、智能护眼、康养服务的百亿级完整产业链，持续产出多款眼部创新产品，填补行业空白。

温州民营经济持续向新，在新能源、新材料高端制造赛道强势突围。瑞浦兰钧能源展示大厅里，全球布局版图、核心自动化产线、动力电池产品等依次铺展，勾勒出一条从材料研发、电芯制造到整车、储能系统应用的完整新能源产业链。正泰智能化量测产业园则以“未来工厂”为载体，深耕智能量测、新能源等核心领域，通过智能制造、数字化管控，推动传统制造业向高端化、智能化、绿色化转型。华峰集团依托全国首家无区域民营研究院，攻坚新材料领域关键核心技术，在可降解材料、高端精细化工等领域实现技术突破，打破行业垄断，引领区域新材料产业集群升级。

温州创新发展多点开花，赋能县域产业升级与乡村共富。苍南云码科创园立足本地印刷包装产业基础，搭建“一物一码”数字化服务平台，整合智能设计、溯源管控、线上展销功能，推动传统印刷产业摆脱粗放加工模式，蹚出数字化、品牌化升级新路径。在168黄金海岸线，南头村依托优质海洋资源，革新单一紫菜养殖模式，推动海洋养殖、滨海研学、民宿文旅深度融合，绘就生态富民、山海共富崭新图景。

文脉传承与生态提质，为温州创新发展注入温润底色。朔门古港考古遗址公园深挖千年海丝商贸文脉，通过遗址保护、场景活化、文旅赋能，让采访团触摸到千年商港的历史温度，望见文脉新生的崭新气象。温州园博园则是城市生态创新的生动实践，通过生态修复与景观升级，将闲置荒地蝶变为集生态休闲、文旅体验、夜间经济于一体的城市新地标，彰显温州绿色高质量发展理念。

一扇窗口，引发媒体点赞共鸣

一路走来，采访团成员感触颇深。环球网记者施予表示，从传统低端制造迈向新能源、新材料产业集群，温州民营企业主动求变、持续创新的发展氛围令人印象深刻。全国正能量网络名人周倩茹由衷点赞，此次实地走访刷新了大众对温州的固有印象，温州风光秀美、产业焕新，让人耳目一新。央视网编辑华婷评价，这一趟行程，串联起产业智造、数字科创、向海图强、文脉传承六大创新维度，温州的创新图景刚柔并济、气象万千。中国新闻网经济新闻中心主编查志远谈到，从经典“温州模式”到“中国数安港”落地成型，蓬勃崛起的数字经济为城市注入全新动能，不仅让温州的发展前景愈发值得期待，更为传统制造城市转型突围写下鲜活范本。

据了解，此次采风活动为全国媒体打开一扇近距离观察温州的重要窗口。从古港扬帆的商贸传承，到科创引领的产业变革；从新能源新材料的绿色转型，到数字赋能的城乡共富；从温情暖心的营商环境，到生生不息的海丝文脉，全方位展现出“热带雨林式”创新生态在温州落地生根的生动实践。接下来，采访团将依托实地走访素材，推出一系列深度文字报道、创意短视频、图文图集等多元融媒作品，持续放大温州创新故事传播声量，以全网视角向全国生动讲述温州活力涌动、创新奔涌的现代化发展新篇章。

本次“开局之年看中国·解码创新浙江——在温州看见创新中国”网络主题宣传活动由中央网信办网络传播局指导，浙江省委网信办、温州市人民政府主办。

本文转自：温州新闻网 66wz.com