温州新闻网 2026-07-24 17:44:00

温州网讯（记者 温婉）7月21日晚上，“开局之年看中国·解码创新浙江——在温州看见创新中国”网络主题宣传活动启动仪式在温州园博园中国馆举行。在活动现场，义乌商城集团大数据公司市场营销总监郑晓明以《小商品闯出大市场：义乌市场的“数智”蝶变》为题，带来了全球最大小商品市场如何在数字化浪潮中拥抱变革、联通世界、全域协同的故事。

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