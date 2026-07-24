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小眼球撬动大产业：中国眼谷的“追光”传奇

温州新闻网 2026-07-24 17:44:00

　　7月21日晚上，“开局之年看中国·解码创新浙江——在温州看见创新中国”网络主题宣传活动启动仪式在温州园博园中国馆举行。在活动现场，中国眼谷执行主任徐良德教授以《小眼球撬动大产业：中国眼谷的“追光”传奇》为题，分享了中国眼谷以小眼球为支点，汇聚全球顶尖科研资源，走出一条专精特新科创之路的科创攻坚故事。

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：鲍苗苗审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

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