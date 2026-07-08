温州日报 2026-07-08 08:36:00

盛夏七月，市区公园里的荷花如期绽放。杨府山公园、九山河、会昌湖南岸滨水公园连片荷塘悄然成景。

温州网讯 盛夏七月，市区公园里的荷花如期绽放。杨府山公园、九山河、会昌湖南岸滨水公园连片荷塘悄然成景，一池荷花秉持“出淤泥而不染”的清雅风骨。碧叶连天，看一眼都觉得清凉。

市区九山河公园在湖光荷影中尽显老城水乡温柔。鹿城园林绿化管理中心供图

杨府山公园

100多个品种竞相绽放

每到盛夏，杨府山公园荷花次第绽放，园内共计5000平方米水域，荷景铺展如画。南门广场摆放600余缸盆栽荷花，水陆荷景相映成趣。

100多个荷花品种竞相展颜，“秣陵秋色”“至高无上”“粉红凌霄”等各色名品争相绽放。今年杨府山公园的七彩莲池里还新引进睡莲品种“泰国雪”，首次亮相就成为市民赏荷新看点。

放眼荷塘，片片荷叶连绵叠翠、疏密有致，粉、白、嫣红各色荷花亭亭立于碧波之上，错落有致。清风掠过水面，淡淡荷香随风漫溢，沁人心脾。据介绍，今年杨府山公园紧扣“共建共享”城市治理理念，不断丰富荷文化互动活动。

上半年陆续推出亲子荷花种植研学活动，邀约市民走进园区亲手栽种荷苗。同时开展荷花、睡莲免费赠送活动。以往市民只是赏荷观景的旁观者，如今变身城市“百花园”的共建人，悠悠荷香不只萦绕园内水岸，更扎根市民心间。

杨府山公园荷花次第绽放，南门广场摆放600余缸盆栽荷花。鹿城园林绿化管理中心 供图

九山公园

湖光荷影映照水乡温柔

依托九山河天然水系打造的两处核心赏荷点位，在湖光荷影中尽显老城水乡温柔。

九山河落霞潭内500平方米荷塘自成一隅，澄澈碧波之上粉艳荷花亭亭舒展；清风掠过，修长花枝轻轻摇曳，淡淡荷香顺着湖面飘向环湖步道。七中长廊北侧600平方米开阔湖面被浓密荷叶铺满，荷花高低错落、疏密有致，沿长廊缓步慢行，抬眼便能邂逅满池清雅，树荫与荷塘相映，消解盛夏燥热。

近千平方米睡莲也悄然盛放，区别于荷花高挑花茎，睡莲圆润油亮的碧叶平铺水面，粉白花朵贴水舒展，朝开暮合温婉灵动，与挺拔荷花一高一矮、一动一静相映成趣。傍晚时分，落日余晖洒在湖面，不少市民结伴驻足湖畔，静坐长椅、漫步堤岸，老人闲谈赏莲，烟火温情与自然荷韵相融。

会昌湖南岸滨水公园

碧水繁花、栈道亭台相互映衬

吴滨巷碧波观景台与会昌湖九曲桥周边，1600平方米的荷塘连片铺开，是不可错过的夏日美景。

荷塘内荷花品类丰富，花型花色层次分明，深粉浓烈、浅粉柔和、粉白纯净，各色荷花亭亭玉立。单瓣荷花简约素净，重瓣荷花层叠雍容，每一株都风姿独具。蜿蜒游步道穿梭荷塘之间，观景台、九曲桥，人行桥上如在花间穿行。每天清晨与傍晚是赏荷最佳时段，清风驱散暑气，荷香随水波流动，尽显江南水乡独有的夏日清柔风光。

来 源：温州日报

原标题： 温州市区公园夏日赏荷图鉴出炉！

记者 夏婕妤 通讯员 汪玲玲

本文转自：温州新闻网 66wz.com