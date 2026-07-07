直面酷暑坚守一线 温州暖心阵地精准守护户外劳动者

温州晚报 2026-07-07 08:29:43

昨天，记者走访发现，奔波在烈日下的户外劳动者有着特殊的休息诉求，凉爽空调并非所有人的刚需，贴合工作实际的补给与关怀，才是他们最需要的东西。

杨府山户外劳动者服务总站提供伏茶等服务

市区工会大厦阳光工享家·户外劳动者总站提供爱心冰箱、充电接口等服务

温州网讯 连日高温席卷温州，城区气温频频突破35℃。街头巷尾，外卖骑手、环卫保洁、路面巡查员、装修工人等户外劳动者始终坚守岗位。全市各纳凉点、户外劳动者驿站全面开放。

昨天，记者走访发现，奔波在烈日下的户外劳动者有着特殊的休息诉求，凉爽空调并非所有人的刚需，贴合工作实际的补给与关怀，才是他们最需要的东西。

华盖山等纳凉点免费开放

全市建成690家户外劳动者驿站

为应对持续高温，温州多处公益纳凉场所、户外劳动者驿站提前投用，遍布城区的服务阵地，为长期露天作业的劳动者撑起一片阴凉。

华盖山避暑纳凉点7月1日起免费对外开放，将持续至9月30日，每日8:30至17:30全天候开放。这座防空洞改造的纳凉点面积约280平方米，洞内恒温26℃左右，被市民称作“天然空调房”。这里不仅是老年市民休闲消遣的去处，更成了外来务工人员的午休地。

来自安徽的装修工班组，这几天常在午后到此休整。“我们零散接店铺装修的活，没有固定休息区，暴晒下，车里空调也打不起来，这里阴凉安静，是我们午休最好的选择。”工友李先生说。

杨府山户外劳动者服务总站已运营五年，去年升级为区域总站。站点每日清晨5点熬煮伏茶，服务持续至夜间9点，站内配备空调、按摩椅、血压仪、图书角，还提供衣物缝补、免费理发等便民服务。

记者从温州市总工会获悉，全市已建成690家户外劳动者驿站，覆盖专属站点、银行、便利店、社区服务中心等场景，就近服务全城户外劳动者。

不敢在空调房待太久

阴凉处伏茶风扇是“刚需”

和普通市民偏爱低温纳凉不同，长期在高温环境作业的户外劳动者，不少人担心在冷气很足的空调房待太久，室内外巨大温差，是他们最主要的顾虑。

60多岁的崔先生从事路面窨井盖、管线巡查工作，在温州务工已有30余年。他家住市区黄龙片区，午休无法回家，杨府山驿站是他日常必经的歇脚点，但他进入室内的时候并不多。

“我长时间在路面巡查，身体一直发烫，突然走进冷气充足的房间，再回到暴晒路面，身体很容易吃不消。”崔先生说，自己大多时候坐在驿站门口遮阳伞下，喝一杯伏茶简单休整，便继续上路工作。

沿街保洁的王阿姨每天顶着高温清扫路面，伏茶是她的夏日刚需。她表示，路面垃圾需要及时清理，自己不能长时间离岗。

“空调房待久了就不想出来了，身体适应低温，一出门跟脚踩在火堆里一样，很容易中暑。”王阿姨说，只有热得实在受不了，她才会短暂进入室内，其余时间都在室外阴凉处休息。

外卖骑手是高温下奔波最频繁的群体。在新城片区从业6年的外卖骑手李先生表示，高温天气，点奶茶和餐食的人很多，大家都想抢抓时段多接单，很难在驿站长时间停留。

“我们做骑手的，最需要的是充电口，手机全程接单耗电快。”李先生介绍，每日午后订单空档期，他和同事会到最近的驿站短暂落脚，一台风扇、一处遮阴地，就能满足休息需求。

为骑手过生日满足微心愿

特色服务温暖一线从业者

结合户外劳动者的作业特点与生活诉求，不少驿站提供了精准优化服务。

工会大厦阳光工享家·户外劳动者总站工作人员彭超凡介绍，该总站2025年4月投用以来，累计服务职工近7.5万人次，新就业形态劳动者超1.5万人次。站点服务的从业者大多是外来务工人员，高温劳作的身体疲惫之外，异乡打拼的心理孤单同样需要被关注。

站点每月开展“骑士日”活动，其中500元以内生日微心愿帮扶最受骑手欢迎。工作人员会为当月过生日的骑手举办集体生日会，评选全职、兼职赛道优秀骑手，根据心愿清单送上礼品。长期户外奔波，骑行鞋磨损快、手机续航不足，鞋子、充电宝成为骑手们提报最多的心愿。

针对用餐成本高的痛点，站点联合本土连锁餐饮推出十元爱心餐项目。新业态劳动者凭工会专属二维码，即可花10元享用两荤两素热餐，该餐品市场价约25元，大幅降低骑手等新业态劳动者的日常开销。

站内还设置爱心冰箱、十余处充电接口，精准匹配户外劳动者补水、设备充电的高频刚需。

炎炎夏日，城市的平稳运转，离不开每一位户外劳动者的坚守。温州各处清凉阵地跳出传统纳凉思维，读懂一线从业者的真实需求，用一杯伏茶、一顿平价餐、一份暖心礼物，串联起城市温度，守护酷暑之下每一位奔波的坚守者。

医生提醒：

长期暴露在高温环境更危险

近期高温持续，户外作业中暑风险激增。温州市急救中心新城站站长周胜云介绍，6月29日，我市一名建筑工人持续高温作业后突发热痉挛，引发心跳骤停，经急救人员紧急施救才挽回生命。

不少户外从业者存在误区，担心长时间待在空调房，突然外出高温作业更容易中暑。对此，周胜云解释，这种冷热交替的顾虑虽有一定道理，但完全放弃空调、硬扛露天高温作业，风险要大得多。

他说，从空调房进入高温环境，会出现短暂散热适配滞后的不适，可以通过设置阴凉过渡区避免中暑，并不会引发重症中暑。真正致命的隐患，是长期在高温、暴晒环境下持续作业，身体热量不断堆积、体液和钾、钠等电解质持续流失，身体调节机能逐步透支，会先后诱发热痉挛、热衰竭，严重时会引发致死率极高的热射病，甚至出现心跳骤停危及生命。

他建议将空调调至26℃以上，外出前在阴凉通风处停留2至5分钟缓冲，让身体逐步适应高温环境。同时提醒，高温出汗会流失钾、钠、钙等电解质，仅饮用白开水、解暑茶饮或服用藿香正气水远远不够，需及时补充电解质水。若出现头晕、肢体抽筋、浑身乏力等中暑症状，需立即停止作业、移步阴凉处休息，症状未缓解务必第一时间拨打120就医。

来 源：温州晚报

原标题： 直面酷暑 坚守一线

温州暖心阵地精准守护户外劳动者

记者 叶雄伟/文 李立/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com