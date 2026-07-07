掌上温州客户端 2026-07-07 08:27:30

7月6日11时，温州市水上防台分指挥部正式启动水上防台Ⅳ级应急响应，全力防范今年第9号超强台风“巴威”带来的水上安全风险。

温州网讯 7月6日11时，温州市水上防台分指挥部正式启动水上防台Ⅳ级应急响应，全力防范今年第9号超强台风“巴威”带来的水上安全风险。同时，浙江海事局于今天上午10点启动Ⅳ级防台应急响应，宁波、舟山等地海事部门也同步进入相应级别的应急响应状态。

温州海事部门已督促提醒施工船、无动力船等重点船舶及早选择安全水域避风，严格落实各项防台措施。温州海事局执法人员已开展防台前南麂周边水域及西航路巡航，加强对辖区港口、航道、锚地等重点水域的巡查检查。相关部门提醒各港航企业、涉水工程单位和船舶密切关注台风动态，及时接收气象预警信息，切实做好防台各项准备工作。目前，台风“巴威”路径仍在动态调整中，各地防台部门正密切跟踪其发展态势，全力保障人民群众生命财产安全和海上交通安全。

据悉，气象部门监测，今天上午8点，今年第9号台风“巴威”（超强台风级）中心位于北纬14.3°、东经145.0°，即关岛塞班西南约125公里洋面，距温州东南方向约2947公里。中心附近最大风力达17级以上，中心气压915百帕，正以每小时25至30公里的速度向西偏北方向移动。预计台风中心未来72小时内将进入防台界线以内水域或逐渐靠近防台界线。根据气象部门预测，“巴威”预计7月10日前后到达台湾、福建、浙江沿海，10日至12日全省将有明显降雨大风过程。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 温州启动水上防台Ⅳ级应急响应 全力防范超强台风“巴威”

记者 陈伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com