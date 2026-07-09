温州日报 2026-07-09 08:48:00

为守住城市排水安全线，市公用集团排水公司“排水橙”严阵以待，启动“战时”防台模式，多线并举抓实防汛排涝各项准备。

市公用集团排水公司积极备战台风“巴威”。 市公用排水公司供图

温州网讯 为守住城市排水安全线，市公用集团排水公司“排水橙”严阵以待，启动“战时”防台模式，多线并举抓实防汛排涝各项准备。

闻令即动，抢险力量与排涝装备全部备战到位。市排水公司集结176支共751人的防汛抢险队伍，实行24小时全天候在岗待命。工作人员完成辖区118座排水泵站水泵、发电机组全流程巡检试运行，同步调试18台大型防汛泵车、6台小型防汛泵车及60台便携式排水泵，总强排能力可达每小时4.704万立方米。针对宁波路、六虹桥路等15处重点下穿路段，提前预置大型移动泵车等排涝设备，实现积水险情快速处置、高效抽排。

源头管控，全域推进防汛隐患清零。结合历年汛期内涝处置经验，市排水公司聚焦泵站、易涝点、排水管网等风险点位开展滚动排查整治。今年累计整治各类防汛隐患253项，完成瞿屿路与江滨东路交叉口等3处易涝点的系统改造，完成1900多公里排水管网清淤疏通，从源头降低台风暴雨可能引发的城市内涝风险。

数字赋能，多部门协同实现精准预警调度。依托“智慧排水”平台、“排水全要素一张图”“防汛防台可视化系统”等场景功能，打通气象、水利、交通等多部门数据通道，实时监控城区积水、泵站运行状态。系统融合精细化网格降雨预报，可精准预判每平方公里过去任意小时及未来两小时的雨量变化，提前推送积水风险预警，为防汛调度提供数据支撑，推动防汛处置由被动应对转向主动预判。

来 源：温州日报

原标题： “排水橙”全员就位 筑牢城市排涝防线

记者 蔡天樯 夏婕妤

本文转自：温州新闻网 66wz.com