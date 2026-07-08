七十载接力守护 温州启动“我家的英烈故事”烈属寻访行动

潮新闻客户端 2026-07-08 09:51:15

今年是温州烈士纪念馆建馆70周年，7日，该馆举办主题纪念活动，邀请党史专家、烈属代表、退役军人、青年志愿者、馆校共建单位等一百余人，共同回望烽火岁月，致敬先烈不朽荣光。

“请全体肃立，向革命烈士默哀！”7月7日下午，温州烈士事迹陈列馆内全场人员肃立默哀，深切缅怀不朽英魂。今年是温州烈士纪念馆建馆70周年，7日，该馆举办主题纪念活动，邀请党史专家、烈属代表、退役军人、青年志愿者、馆校共建单位等一百余人，共同回望烽火岁月，致敬先烈不朽荣光。

温州革命烈士纪念馆70周年主题纪念活动现场。通讯员 邹文娴 摄

七十年来，无数浙南儿女为国赴难，以热血护山河，用赤诚生命铺就复兴之路。唯有赓续英烈血脉、传承红色基因，方能告慰英灵，不负先辈与时代。

温州烈士事迹陈列馆。记者 汪子芳 摄

“作为浙南革命烈士后代、烈属代表之一，我心中百感交集，既有对革命先辈的深切缅怀，也有对各界多年来守护英烈、传承红色精神的由衷感动。”革命英烈林心平的外甥蔡少盾在现场说道。在他眼中，温州革命烈士纪念馆不仅是一座承载历史的红色展馆，更是烈属寄托哀思的精神港湾，是温州传承浙南革命精神的红色殿堂。

“七十年来，我们从几间狭小展厅成长为两千余平方米的现代化专题展馆，从三座石刻纪念碑搭建起全域烈士纪念设施数字矩阵，从手写纸质档案登记升级为二维码溯源、全景云展的智慧管护模式，温州烈士褒扬纪念阵地实现了历史性跨越。”温州革命烈士纪念馆馆长李婷婷介绍，1956年7月1日，温州革命烈士纪念馆前身温州区革命烈士纪念馆在江心屿正式落成开放。1987年场馆正式定名“温州革命烈士纪念馆”，告别了初创时期的简易格局2006年，翠微山烈士陵园启动改扩建，2025年9月30日烈士纪念日，全新的烈士事迹陈列馆如期对外开放。

薪火代代传，忠魂有人守护。建馆70年来，革命烈士纪念馆的工作人员一代代接力，悉心搜集烈士家书和遗物，梳理英烈生平，让许多尘封红色事迹得以重现。自2019年退役军人事务局组建后，温州全力开展为烈士寻亲工作，至今已为120位英烈找到“回家路”，让他们与亲人跨越时空“重逢”。

让尘封的英烈故事重焕光彩，让无名英雄被时代铭记。纪念活动现场，还启动了“我家的英烈故事”烈属寻访专项行动，志愿者代表何美绮接过出征旗帜，志愿者计划定向走访70位革命先烈的遗属，抢救挖掘散落在民间的英烈口述史料和遗物线索，填补馆藏历史资料空白，不让英烈事迹湮没于岁月长河。

志愿者代表何美绮接过烈属寻访相关旗帜。记者 汪子芳 摄

“正是无数先烈以生命赴使命，才换来了今天的和平时代。我们将以青春之力踏遍瓯越大地，用心记录红色往事，当好英烈故事的接力讲述人。”来自温州大学的退役大学生何美绮说道。六年前，她携笔从戎投身军营，2022年她作为扫雷作业手，参加了中国第21批赴黎巴嫩维和任务，分队官兵获得联合国和平荣誉勋章。

为夯实红色研究根基，提升史料考据、红色宣讲、国防教育专业化水平，活动现场还同步举行温州英烈文化研究智库专家聘任仪式。林乃排、王长明、黄松光、李岳松、张致光等深耕党史研究、新四军历史、地方文史、老兵宣讲、基础教育领域的资深专家受聘入库。未来，专家导师团将发挥智库优势，在史料编纂、展陈优化、红色课程研发、品牌打造等方面建言献策，为纪念馆长效发展聚智赋能。

智库专家聘任仪式。通讯员 邹文娴 摄

温州的红色家底厚重而珍贵。平阳凤卧是中共浙江省一大召开地，红十三军、红军挺进师在此浴血奋战、艰苦游击，书写了可歌可泣的浙南革命史诗，铸就了光耀瓯越的红色丰碑。目前，全市现有登记在册烈士4002名，各级烈士纪念设施1849处，其中国家级纪念设施1处、省级烈士纪念设施3处。

各界嘉宾参观温州烈士事迹陈列馆。记者 汪子芳 摄

“我们将持之以恒守好红色阵地，讲好英烈故事，传递尊崇温度，始终铭记英烈精神、传承红色基因、勇担时代使命，把缅怀之情尊崇之心感恩之志，转化为干事创业、奋勇争先的奋进之力，为温州高质量发展注入源源不断的红色动能。”温州市退役军人事务局党组书记、局长叶海峰表示。

纪念活动结束后，还举行了“崇英烈 护忠魂 暖烈属”专题座谈会，聚力提升烈士褒扬纪念工作质效。特邀南京市雨花台烈士陵园、上海市龙华烈士陵园两大全国红色先进场馆专家分享阵地运营、品牌打造、红色IP活化的先进经验；邀请本地党史学者解读浙南革命发展史与英烈精神时代内涵，联动高校思政教研人员探讨红色文化融入立德树人的实践路径，红色志愿服务代表分享基层护陵宣讲、英烈寻亲的实操经验。多方跨界研讨，为温州烈士褒扬纪念事业现代化发展理清思路凝聚共识。

专题座谈会现场。通讯员 邹文娴 摄

站在温州革命烈士纪念馆建馆七十周年的新起点，温州将不断盘活红色资源讲好英烈故事，永续传承浙南革命精神，让红色薪火代代相传。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 七十载接力守护 温州启动“我家的英烈故事”烈属寻访行动

记者 汪子芳 通讯员 严华莎

本文转自：温州新闻网 66wz.com