世界杯最大黑马背后的温商故事：佛得角也有“温州一家人”

潮新闻客户端 2026-07-08 09:36:30

与佛得角队赛时的“韧劲”一同被关注的，还有温州商人的“闯劲”。正如网友调侃：“一般人能去的地方，肯定有温州人；一般人去不了的地方，也有温州人。”

在美加墨世界杯上，人口不足60万的非洲岛国佛得角成为最大“黑马”，以小组第二的身份历史性晋级32强淘汰赛。随后在淘汰赛中经历加时赛，以2比3憾负卫冕冠军阿根廷队，展现了自身斗志和精神。

小组赛后，身在佛得角的温商林杰给记者发来一条视频。视频中，他一字一句地教佛得角队门将沃津尼亚的弟弟们用中文与粉丝打招呼。两名大男孩身着粉色和蓝色球衣，对着镜头生涩地说：“你好，中国，早上好，我爱你。”

与此同时，另一条跨越大西洋的供应链正在运转。温商郑新旺获佛得角足协授权生产的官方球衣正从义乌发出，陆续运抵这个岛国。很快，它们出现在当地商店和球迷手中。

与佛得角队赛时的“韧劲”一同被关注的，还有温州商人的“闯劲”。正如网友调侃：“一般人能去的地方，肯定有温州人；一般人去不了的地方，也有温州人。”当许多人还在用放大镜在地图上寻找佛得角时，温州商人早已在那里扎根。

林杰与沃津尼亚母亲安娜在机场合影。受访者供图

“佛得角的英雄，应该被更多人看见”

这些天，林杰的短视频账号涨粉迅速，这背后，是他与沃津尼亚一家的渊源——

北京时间6月16日凌晨，当佛得角0比0逼平西班牙的终场哨声响起时，在距离沃津尼亚家仅3公里的地方，一位温州商人已拿起鲜花和巧克力，准备登门拜访。

他就是林杰，温州市瓯海区侨商总会副会长。

2003年，22岁的林杰从瓯海泽雅镇古耸村远渡重洋来到佛得角第二大城市——圣文森特市。

林杰回忆，刚来的时候，佛得角的机场很小，设备和国内比起来很简陋，绿植也很少。“温州人嘛，从来都是要去外面闯的。”他补充道。

从帮亲戚打工起步，到开服装店、经销建材，再到涉足房地产生意，林杰在佛得角一待就是23年。

沃津尼亚的表妹如今就在林杰妻子经营的服装店里工作。“她24岁，已经在这干了4年。”林杰说。

更早之前，林杰长期赞助的佛得角第一家注册足球和体育俱乐部——明德伦塞体育俱乐部，正是沃津尼亚和现任佛得角国家队主教练布比斯塔早年效力过的地方。

彼时，林杰的百货店就开在俱乐部楼下。他为俱乐部装修了食堂，还为球员提供训练设备。

这些暖心举动，让他成了佛得角足球圈熟悉的中国朋友。

因此，当沃津尼亚零封西班牙的消息传来时，林杰第一时间登门，并不是一次临时起意的蹭热点，而是对老朋友家人的自发关怀，“当时就想第一时间去祝贺，拜访他的家人。”

林杰的暖心行动并未止步于此。

世界杯首轮赛后，沃津尼亚在接受采访时含泪提及，母亲安娜因签证和费用问题无法到场观赛。这个在球场上高接低挡的铁汉，在镜头前流露出最柔软的一面。

林杰得知后，主动陪着安娜去拍了签证照片，临行前又送了一只义乌产的崭新行李箱。他还委托朋友全程陪同照料。临别时，林杰笑着对安娜说：“到了美国好好看球，您儿子下一场还会让您骄傲。”

这些天，林杰又做了一件让当地人意外的事。在沃津尼亚小时候生活过的街区，他让两位擅长画画的小伙子，在拐角处的一面外墙上画了一幅沃津尼亚的画像。

记者问他为什么这么做，他说：“佛得角的英雄，应该被更多人看见。”

“想把温州人‘互帮互助’的精神延续到世界的每个角落”

其实，这并非林杰第一次在佛得角伸出援手。

2025年，他参与成立了佛得角华人华侨慈善基金会，并担任名誉会长。会长叫郑新旺，是温州鹿城籍华侨，老家在瑞安湖岭镇，是林杰妻子的表亲。

2002年，郑新旺来到佛得角。“天气一年到头几乎一样，只有九月会下雨，种植很难。”郑新旺说，蔬菜在这里是奢侈品，最贵的时候，一公斤包菜一度卖到人民币四五十元。

但就是在这样一个物资匮乏的岛国，温州人找到了生存的空间。“这个国家，几乎所有东西都是靠进口的。”郑新旺说，这也意味着，这里遍地商机。

其实，温州人与佛得角的缘分，可以追溯到上世纪90年代。当时，有温州人漂洋过海来到这个大西洋岛国，开了当地第一家中国百货商店。物美价廉的衣服、玩具、日用品迅速填补了市场空白。

要知道，在此之前，岛上商店里几乎全是昂贵的欧洲货。

从一家百货店到运营好批发和贸易渠道，温州人用了30年。如今，佛得角约1000名温籍华人华侨，主要从事商贸、零售、餐饮等行业。

郑新旺在佛得角也是靠着开小百货店起步的，一做就是20多年。生意稳定之后，他开始思考一件事：回馈社会。

“我们在这里生活了20多年，在当地人眼中，我们就代表中国，我希望能够让他们对中国人留下好印象。”郑新旺说。

基金会成立，佛得角副总理为郑新旺（右）和基金会颁发证书。受访者供图

2025年6月3日，佛得角华人华侨慈善基金会正式成立。郑新旺在佛得角市中心租了一间小办公室，门口的空地上升起中国和佛得角两国国旗。

这个由温籍华人华侨企业家牵头的慈善组织，现有20余名成员。基金会的资助对象涵盖佛得角单亲妇女、孤儿、留守老人、残障人士、突发困难家庭及见义勇为受伤者等。

成立当天，基金会就筹集了20多万元资金。

至今，基金会已开展3次公益活动。第一次是响应佛得角内政部部长的请求，为遭受水灾的圣米格尔市捐款；第二次为圣地亚哥市的残疾儿童送去轮椅和食品；第三次是与驻佛得角中国医疗队合作，为当地老百姓义诊并发放食品。

在林杰眼中，这份“取之于斯、用之于斯”的朴素信念，源自万里之外的家乡温州。“在温州的时候，经常看到老人们在‘红日亭’等爱心点忙碌，那种氛围会让你觉得，帮助别人就是生活的一部分。”林杰表示，在佛得角做慈善，不仅是为了回馈这片土地，更是想把温州人“互帮互助”的精神延续到世界的每个角落。

“佛得角在售足球球衣90%以上来自中国”

佛得角2比2逼平乌拉圭后，温商陈庆娥开通了小红书。

她在签名中写下：“2012年来到佛得角这个名不见经传的国家，到现在的全世界都知道，我太感到骄傲了，我爱佛得角。”

这几天，账号的浏览量涨得让她有些发懵。“很多私信来咨询我关于佛得角的问题，都来不及回。”跟记者通话的间隙，她还要不时和来店里的消费者沟通。

陈庆娥是林杰的表妹。2012年，她和丈夫经郑新旺推荐来到了佛得角，在圣维森特岛经营百货店。

14年间，夫妻俩像所有温州人一样，一点一点把生意做起来。他们的儿子也在佛得角出生。

由于夫妻俩平时忙，儿子小时候几乎全由房东内乌萨照料。“吃住睡都在她家，我儿子跟她比跟我还亲。”陈庆娥说，这些年，她与大自己十来岁的内乌萨已处成了姐妹。

当所有人都在诧异，为何佛得角能成为本届世界杯史诗级黑马时，陈庆娥却不意外。

“他们从‘包尿不湿’开始就踢足球了，几乎家家户户有个足球，基本上是个男的都会踢，女的也能踢上两脚。”陈庆娥说，在佛得角，足球不是运动，而是生活。

世界杯开幕当天，陈庆娥店里的球衣被一抢而空，“2000多件库存，一天全卖完了。”

佛得角首战对阵西班牙那天，圣维森特岛的户外广场上搭起投影仪，陈庆娥与当地居民一同挤在广场上看直播。“这里网络只有3G，看到最精彩的时候还断网了。”事后她回忆，首战零封西班牙后，广场上的欢呼声好似能把大西洋的海浪声盖过去。

佛得角老百姓对足球的热爱是刻在骨子里的，但当地球员的薪资却极为微薄。林杰介绍，本土球员月薪折算成人民币大多只有1000元到2000元，条件差的俱乐部甚至只有几百元。大部分球员需要兼职维持生计。

即便如此，他们依然热爱这项运动。“他们就是爱踢足球。”林杰说。

郑新旺（左）、林杰（右）与佛得角足球俱乐部主席在签约球衣总代理后合影。受访者供图

佛得角的足球装备多数来自中国制造。“佛得角商店在售足球球衣90%以上来自中国。”郑新旺说。郑新旺所在的慈善基金会1月29日正式获得了佛得角足协授权，制作并销售官方球衣。

售出的每一件球衣，10%的利润将用来反哺佛得角足球运动，用于青训、国家队运营、退役困难球员帮扶；剩余利润将纳入慈善基金会，用于当地民生慈善项目。

中国与佛得角的缘分，远不止一件球衣。佛得角晋级世界杯的关键一战，就在由中国援建的普拉亚国家体育场进行；自1984年以来，中国已先后派出22批医护人员赴佛得角开展医疗援助，普拉亚中心医院的重症监护室（ICU）由中国援建，是佛得角首个ICU；中国援建的水坝泡衣崂，解决了这个常年干旱岛国的农田灌溉和人畜饮水问题……

而温商，正是中佛友谊中一支不可或缺的民间力量。世界杯终将落幕，而温商在佛得角的故事仍在继续。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 世界杯最大黑马背后的温商故事：佛得角也有“温州一家人”

作者：张亦盈 陈露玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com