温州都市报 2026-07-08 09:50:56

如今，从养殖生产到品质评价，温州大黄鱼正在经历一场从凭经验到按标准的深刻变革。

温州网讯 什么样的大黄鱼才称得上好？

过去，温州大黄鱼养殖户与采购商之间长期存在这样一个核心困惑。品质判断多依赖经验与感官，缺乏统一、可量化的评价依据，导致“优质不优价”，品牌难以形成。如今，从养殖生产到品质评价，温州大黄鱼正在经历一场从凭经验到按标准的深刻变革。

品质标尺：百分制给“好鱼”打分

2026年3月，由浙江海洋大学牵头、鳌江实验室等单位共同起草的《大黄鱼品质等级评价技术规范》正式实施。这是全国唯一的大黄鱼品质打分标准，首次将野生与养殖大黄鱼纳入同一评价体系，围绕形态、体色、质地、营养四个维度进行百分制评分。

标准背后是扎实的科研支撑。浙江海洋大学严小军教授团队从上万个参数中筛选出10个核心指标——肥满度、体长/体高比、叶黄素含量、红绿值等——每个指标都有明确的评分公式。综合得分超过90分方可评为特等品，90分以上可达到野生标准。这套标准让高品质从模糊的市场口号，变成了可检测、可比较、可追溯的技术语言。目前，在海派渔业等企业的养殖基地，大黄鱼出箱前均需完成专业品质检测。

生产规范：打造全国的品质高地

如果说品质评价标准解决了“怎么判定好鱼”的问题，那么养殖生产标准则回答了“怎么养出好鱼”。

2026年10月1日，《大黄鱼生产全程质量控制技术规范》将正式实施。这项“国字号”行业标准以温州生态大黄鱼养殖模式为蓝本，填补了国内大黄鱼全程质量控制标准空白。标准中一系列量化指标——近岸塑胶渔排养殖密度上限≤1.5公斤/立方米、深远海大型网箱密度上限≤1.2公斤/立方米、滩涂生态围网密度上限≤0.8公斤/立方米等，均参考温州本地养殖实践制定。

为何大黄鱼的“温州标准”能成为“国家标准”？参与行业标准制定的温州市渔业学会会长陈坚直言，国内部分产区出现养殖病害频发、养殖环境恶化等问题，原因就是养殖密度过高、水环境管控缺位。而温州十余年来始终坚守生态优先、品质为本的养殖理念，通过拓展养殖空间、严控养殖密度、优化水环境，保障大黄鱼养殖品质。“在产量上，温州大黄鱼与外省一些地方还有差距，但温州大黄鱼产业始终坚持走差异化、错位化发展道路，在品质上已成全国的发展高地。”

分级依据：大黄鱼有了“等级身份证”

2026年6月，由洞头区农业农村局联合中国渔业协会共同编制的《洞头生态养殖大黄鱼等级规格》团体标准正式实施，补齐了此前养殖技术规范缺少成品分级依据的短板，构建起“养殖技术+产品分级”完整标准体系，破解当地优质大黄鱼“好鱼难卖好价”的行业痛点。

洞头区农业农村局相关负责人表示，洞头于2024年先后出台《洞头大黄鱼大型围栏式养殖技术规范》《洞头大黄鱼深水网箱养殖技术规范》两项标准，聚焦前端养殖环节，规范不同深海养殖模式操作流程；今年发布的等级规格标准，聚焦成品成鱼端，打通产业标准最后一环。“此次发布的团体标准，明确将洞头生态养殖大黄鱼划分为特优级、优级两个等级，从源头凸显洞头生态大黄鱼的品质优势。”该负责人解释，标准细化划定多项硬性指标，对大黄鱼产品外观色泽、肌肉弹性等感官要求，以及体长/体高、肥满度、蛋白质含量、脂肪含量等理化指标，均作出了明确、细致的规范。

从品质评价的百分制打分，到养殖生产的“国标”规范，再到产品分级的等级认定——温州大黄鱼正用一套日趋完整的标准体系，为这条“海中黄金”丈量出从大海到餐桌的每一寸品质刻度。

来 源：温州都市报

原标题： 从养殖到品质 一条鱼的“度量”变革

记者 林吉祥 陈恩欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com