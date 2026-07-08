文成赵超构手迹馆开馆 与新闻泰斗开启一场跨越时空的“对话”

温州日报 2026-07-08 09:48:31

近日，位于文成县大峃镇龙溪村文化礼堂内的赵超构手迹馆开馆。

温州网讯 近日，位于文成县大峃镇龙溪村文化礼堂内的赵超构手迹馆开馆。该馆设置望乡之情、舐犊情深、延安一月、新民晚报、林放杂文和最后时光等六个展区，展出赵超构手稿真迹、原版书刊、珍贵老照片、私人家书、报业档案等百余件一手实物史料，串联起这位文成籍新闻泰斗完整的生涯轨迹。

赵超构（1910-1992），笔名史铎、沙、林放等。他于上海创办新中国第一张晚报《新民晚报》，曾任《新民晚报》社长兼总编辑、上海市政协副主席、全国新闻工作者协会副主席等职，著有《延安一月》《未晚谈》《世象杂谈》等多部作品。以他的名字设立的赵超构新闻奖，如今仍是中国晚报界最高荣誉。

1944年，重庆《新民报》特派记者赵超构赴延安，见到毛泽东、周恩来、朱德，采访丁玲、范文澜、王实味等人。返渝后推出连载《延安一月》引起轰动，成为中国记者写作的第一部真实记录当时延安风貌的作品，被毛泽东评为“胆识可贵”，被周恩来赞为“中国的《西行漫记》”。

手迹馆重点展示了这部作品产生的背后故事和各种实物，旨在展现这位报人以文立心、以笔报国的情怀，同时将成为传承新闻初心、弘扬文人风骨的教育阵地，以及彰显文成福地文脉、人文魅力的窗口。

赵超构手迹馆尤其注重展示这位中国新闻界开拓者的责任担当和职业操守。革命时期，赵超构采写的报告文学《延安一月》打破了国民党的舆论壁垒，单独集结出版发行后被国民党当局列为禁书。创办《新民晚报》后，他提出“短、广、软”的办报理念，开设《未晚谈》专栏，针砭时弊、体察民情。在很长一段时期内，他差不多每天都写一篇小议论，甚至有时一天多篇，留下一万余篇作品，出版了代表作杂文集《未晚谈》三编。他说：“新闻记者就是要写，如果一天不写点什么，就没有尽到一天的责任。”夏衍称赞这些作品“平易通畅、朴实精炼”，人民出版社总编辑曾彦修称其为“中国报纸艺术性短文的新高峰”。

该馆还展示了赵超构和当时文化界名人之间的交往友谊和书信往来。他曾约巴金写稿，巴金说写不出应景文章。赵超构说：“你只要说真话就行。”巴金感慨：“提倡说真话的，不止我一个，还有赵超构。”正是这些珍贵的友谊，让余秋雨在赵超构去世后说：“他的离去，使整座城市（指上海）感到寂寞。”

该馆于每周一至周五上午9时至下午5时免费开放参观。

来 源：温州日报

原标题： 文成赵超构手迹馆开馆

他去世后，余秋雨说“整座城市感到寂寞”

记者 张睿 通讯员 包永强

本文转自：温州新闻网 66wz.com