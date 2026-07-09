人员转移 隐患排查 温州高标准严要求落实各项防御措施
超强台风“巴威”8日夜里进入48小时警戒线。温州全市上下按照台风正面袭击的高标准、严要求，全面落实各项防御措施。8日，温州已启动水上防台三级应急响应，水旱灾害防御防台四级应急响应。温州各地紧锣密鼓开展游客转移、粮食抢收、地质灾害隐患排查等。
南麂岛旅客撤离。共享联盟·平阳 施克聪 摄
8日上午，温州洞头区鹿西岛海域，海面风力渐起。大黄鱼养殖企业“黄鱼岛”的养殖基地里，工作人员苏锦炊正和同事抓紧收拾，一个接一个登上返航的纳管养殖船。
“大家注意脚下安全，带好随身行李，听从现场工作人员安排，依次登船离岛。”下午14时40许，在南麂岛客运码头，岛上居民、养殖户纷纷收拾好随身物品，在工作人员的引导下前往指定船只。飞云11号、南麂之星等客船满载乘客，按预定时间驶离港口。早在7月5日，平阳县已组织南麂岛游客撤离，共安排了4艘豪华客船对岛上游客进行疏散。截至目前，岛上1925名旅客撤离完毕。9日起，南麂岛航班全线停航，户外景区关闭。
洞头海上养殖人员全部撤离
妥善转移人员，紧急开展隐患排查。当天，温州对地质灾害隐患点进行排查，千名群测群防员、百名“驻县进乡”地质队员和应急救援队员等做好防御准备。温州241支专业排水队伍1305人、78辆防汛抢险车辆、203台抽水泵、5台龙吸水已全部进入临战状态。截至8日，温州累计组织出动5472人次检查下穿、地下隧道、低洼点、桥梁、泵站等。温州所有城乡危房均已落实腾空防控措施，涉海涉岛A级旅游景区全部关停。全市共有避灾安置场所2801个，全部做好开放前的准备。
来 源：潮新闻
记者 王艳琼 周琳子 汪子芳 共享联盟·平阳 王晓红 通讯员 郑明
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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