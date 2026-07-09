邻呼我帮！瓯海新桥街道金蟾社区探路互助养老

温州晚报 2026-07-09 11:04:00

每天十一点，60多岁的吴银华会准时拎起保温袋，迈着轻快的脚步，走进瓯海区新桥街道金蟾社区五九组团小区一栋栋居民楼。他要去给11位行动不便的老人送午餐。

吴银华给老人送餐

每天十一点，60多岁的吴银华会准时拎起保温袋，迈着轻快的脚步，走进瓯海区新桥街道金蟾社区五九组团小区一栋栋居民楼。他要去给11位行动不便的老人送午餐。“阿婆，午饭来啦！”“吴师傅，又麻烦你了。”门一打开，80多岁的独居老人陈阿婆满脸笑意地接过饭盒。每天早晚两顿热饭，吴银华已经送了两年多，风雨无阻。

在金蟾社区，这样的温情画面每天都在上演。面对老旧小区养老设施薄弱、独居老人照料缺失的现实难题，这个拥有2800多名60周岁以上老人的社区，以五九组团小区为试点，探索出了一条“党建统领、邻里互助、业委会搭手、多方协同、可持续关怀”的温情养老新路。近日，记者走进金蟾社区五九组团，实地探访这个正在被越来越多人口口相传的“养老样板”。

一张“熟人网”

小老人帮老老人

邻里成了自家人

金蟾社区五九组团，始建于上世纪90年代，曾因物业缺位、设施老化、环境脏乱被称为“五乱”小区，邻里纠纷不断、管理一度瘫痪。近年来，通过党建引领老旧小区改造和居民自治，社区蝶变为“全国示范性老年友好型社区”，并作为温州市“邻呼我帮·暖心助老”首批试点深入推进。

“我以前也是社区上班的，退休后直接加入了送餐队伍。”送餐大姐邓献琴一边打包饭盒一边告诉记者。她是金蟾社区“银龄互助”义工队成员之一，每名志愿者结对帮扶3~5名老人，送餐、探视、陪聊，样样都干。

金蟾社区党委书记伊丽若介绍，这支队伍的组建并非偶然。社区联合小区业委会，对试点小区老人全面摸排，为138名独居、空巢老人建立“一户一档”，精准梳理出送餐、保洁、缝补、理发、理疗、维修、陪护、代办8大类高频需求。随后，社区和业委会在居民群里发布“英雄帖”，挖掘邻里间的能人——宝妈裁缝、家电维修能手、声乐老师、退休医生纷纷响应。目前，该小区已吸纳各类服务达人50余人，组建起“银龄互助义工队”，由“小老人”（年纪较轻、身体硬朗的退休居民）专门服务社区高龄、独居、行动不便的“老老人”。

“我们都是几十年的老邻居了，知根知底，老人也信任我们。”邓献琴说。她退休后闲不住，主动加入志愿队，每天穿梭在楼栋之间。送餐之余，她还帮老人代扔垃圾、检查水电安全。“有一次我去送饭，发现张大爷脸色不对，赶紧联系了社区和他的子女，及时送医，医生说再晚一点就危险了。”

正是这种“亲缘+地缘”的天然纽带，让邻里互助在金蟾社区有了深厚的土壤。目前，社区已建立起覆盖全域的“楼栋长—志愿者—达人”三级邻里互助服务网，形成了“邻里帮邻里”的良性生态。

一份“惠民价”

服务降价不降质

微利运营暖人心

在五九组团小区的居家养老服务照料中心，“暖心缝补站”里格外热闹。49岁的宝妈曾海群正踩着缝纫机，为一位老人修改裤脚。

“我以前在制衣厂里上班，是一名裁缝，后来生了宝宝就辞职在家带孩子了，正苦于没有收入的时候，社区给我提供了这个服务阵地。”曾海群说，因为社区提供了免费场地，所以她的收费远低于市场价：老年人只收成本价，普通邻居收邻里价。“剪个裤脚、修改裤长，外面要10元，我这里只收老年人3元，就收个功夫钱。”

说话间，社区董阿姨拿来一件闲置多年的连衣裙，想让曾海群改下腰围尺寸。“你看，这件衣服保存得多好，加点蕾丝边，改一改又能穿了。”曾海群笑着说。

不仅仅是缝补。在社区的服务清单上，每一项服务都标注着鲜明的“惠民价”：换灯泡市场价30元，这里仅10元起；疏通马桶市场价100多元，这里50元起；保洁服务比市场价便宜近一半……伊丽若介绍，依托党群服务中心，社区打造了邻里食堂、暖心缝补站、理疗室、老年活动室等服务场所，所有服务明码标价、低偿运营。“阵地就在楼下，老人抬脚就到，方便得很。”她说。

价格低了，服务却不打折扣。社区建立了全流程监管机制：所有服务人员统一登记、统一标识、统一培训；每月，社区社工还会对各项服务进行电话回访，了解服务质量和老人满意度。“如果经过评估，有些服务内容确实做得不好，我们还会实行退出机制，争取让留下来的，都是让居民满意的服务。”伊丽若称。

一条“连心线”

线上呼叫秒响应

线下帮扶零距离

“叮——”晚上九点，家住五九小区的独居老人李大爷轻轻拉了一下床头的拉绳。几秒钟后，温州114服务平台接到了报警信号，同步联系老人的紧急联系人和社区网格员。这是社区为独居老人安装的电信“一键通”智能设备。操作简单，老人只需一拉或一按，就能快速求助。平台24小时值守，可根据老人需求联系子女、社区或周边商户。“以前总担心一个人在家出事没人知道，现在有了这个，孩子们也放心了。”李大爷说。

“秒响应”靠的是智能技术，“零距离”靠的是沟通机制。金蟾社区构建了四条联络通道：线上可在“邻呼我帮”微信群直接发需求，群内志愿者秒级响应，最快几分钟内便有邻居上门帮忙；如果不会用手机，线下可到居家养老服务照料中心前台现场联系，或拨打社区“邻呼我帮”服务热线，接线员记录后立即派单；如遇紧急情况，老人只需拉动“一键通”拉绳，114平台即刻响应，网格员同步出动。四条渠道互为补充、无缝衔接，确保老人的每一个诉求都能被听见、被回应，真正做到“小事不出楼栋，急事不出社区”。

“零距离”不止于应急响应，更在日常陪伴。社区联合爱心义工队伍，常态化开展“幸福敲门”行动，定期上门陪伴独居老人，陪他们聊天、读报、散步；每月25日是固定的“公益理发日”，公益理发师雷打不动地为老人免费理发；定期为老人提供声乐、国画等兴趣课程……从一张“熟人网”到一份“惠民价”，再到一条“连心线”，金蟾社区今年已累计提供就餐服务4800人次，送餐2600多人次，理疗服务630多人次，缝补服务325单，服务满意率达98%以上。

“我们不只是做养老，更是在重建一种邻里关系、一种社区文化。”伊丽若说，“当每个人都愿意为身边人搭把手，社区就有了温度，有了爱。”

来 源：温州晚报

原标题： 邻呼我帮！瓯海新桥街道金蟾社区探路互助养老

记者 高寒潇 余日迁

本文转自：温州新闻网 66wz.com