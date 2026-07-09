温度新闻 2026-07-09 10:34:52

连日来，瑞安马屿等地的农户们抢抓晴好天气收割早稻，各大农事服务中心通宵作业，粮食储备库提前开仓，闭环落实抢收、烘干、除杂、入库等全流程工作，确保夏粮在台风登陆前应收尽收、安全入仓。

温州网讯 随着今年第9号超强台风“巴威”逐步逼近，瑞安市沿海风力持续增强。眼下正是早稻收割关键期，连日来，瑞安马屿等地的农户们抢抓晴好天气收割早稻，各大农事服务中心通宵作业，粮食储备库提前开仓，闭环落实抢收、烘干、除杂、入库等全流程工作，确保夏粮在台风登陆前应收尽收、安全入仓。

7月8日上午，在马屿镇现代化农事服务中心，一辆辆满载新稻的运粮车络绎不绝。刚收割的新鲜稻谷经过20多小时连续烘干，通过自动化管道送入除杂设备完成精细化处理，加工后的净粮装车送往马屿粮食储备库。“我们24小时值守运行，日均处理净粮300至400吨，粮食烘干处理完成后，连夜调度运输车辆送往粮库，最大程度保障抢收粮食快速入库。”瑞安增瑞农事服务中心负责人秦高云介绍，全体工作人员加班加点、昼夜值守，全力保障夏粮应收尽收、颗粒归仓。

马屿粮食储备库内同样繁忙。满载净粮的货车有序进场，经检验、过磅等环节后入库。此外，粮库内三条除杂流水线开足马力正在运作，日均可处理毛粮超800吨，全力保障辖区内的毛粮能够顺利入库。天井垟粮食生产功能区是浙南连片面积最大的粮食生产功能区，总面积近3.5万亩。为有效应对台风天气带来的早稻抢收压力，马屿粮食储备库提前谋划、周密部署，腾空足量仓容，实现“空仓等粮”的保收备战模式。“我们提前腾空了1.9万吨的仓容，远大于今年本地收购1.3万吨的计划数。”马屿粮食储备库副主任戴钧表示。

目前，瑞安市夏粮收购保障工作已全部就位，共腾空仓容4.4万吨，落实收购专项资金1亿多元，布设8个标准化收购库点，覆盖主要产粮乡镇。据悉，今年该市早稻种植面积达9.43万亩，计划订单收购早稻4.1万吨。

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原标题： 瑞安：空仓等粮 通宵作业

记者 包蓉蓉 瑞安融媒记者 陈峥

本文转自：温州新闻网 66wz.com