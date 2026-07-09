泰顺发布 2026-07-09 10:36:41

随着今年第9号超强台风“巴威”步步逼近，泰顺县筱村镇的高山杨梅基地迎来了一场与风雨赛跑的紧急行动。

温州网讯 随着今年第9号超强台风“巴威”步步逼近，泰顺县筱村镇的高山杨梅基地迎来了一场与风雨赛跑的紧急行动。

村民和志愿者分拣杨梅。

台风“巴威”发展迅速、环流庞大，预计将带来强风暴雨，对正值采收尾声的高山东魁杨梅构成严重威胁。筱村镇兴东村海拔800米的2000多亩晚熟东魁杨梅正值采收收尾关键期，仅剩短短数日采收时间。全村三分之二农户依靠杨梅增收，目前仍有百余亩杨梅挂果待采，若遭遇夜间台风风雨，果实极易大面积脱落，农户将面临严重减产损失。

分拣打包好的杨梅。

为抢抓雨前黄金窗口期，筱村镇党委政府迅速组建党员志愿者“助农突击队”奔赴果园一线。志愿者们不畏闷热、分工协作，针对林间高处、难采摘的杨梅，通过架梯攀爬、互助搭手等方式精细采摘，小心护果，避免磕碰损伤。本次专项抢收行动精准聚焦村内10余户劳动力不足、缺乏帮扶的困难种植农户，点对点开展助农抢收。

志愿者采摘杨梅。

采摘结束后，大家就地开展初步分拣、剔除残次果，随后统一搬运装车。村里同步在兴东村文化礼堂等各地设立共20个临时分拣点位，对采收的杨梅精细分级、妥善存放，最大限度锁住果品新鲜度，保障后续外销品质。经过全力奋战，截至7月8日，此次行动累计抢收成熟杨梅15万余斤，销售金额达95万余元，有效规避了台风带来的减产风险，切实守护了全村270余户种植农户的“致富果”。

主播带货。

抢收只是第一步，如何赶在台风前把抢收回来的杨梅及时销售出去，避免鲜果积压，是农户更揪心的问题。当地共富工坊负责人吴成厚看在眼里、急在心头，他迅速邀请专业主播，文化礼堂被临时改造为集杨梅收购、分拣打包、直播带货于一体的“共富驿站”，每天开启直播带货。吴成厚亲自出镜，讲述农户抢收的艰辛和台风逼近的紧迫感，打动了不少消费者。短短两天，线上线下同步发力，卖出杨梅两三千斤，销售额十多万元，及时化解农户鲜果滞销难题。

来 源：泰顺发布

原标题： 泰顺：筱村镇抢收15万余斤高山杨梅

记者 徐龙飞 通讯员 李绍庆 吴舒静 筱村镇供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com