潮新闻 2026-07-09 10:57:02

共享联盟·瑞安 孙凛 摄

超强台风“巴威”逐步逼近浙闽沿海。连日来，瑞安各部门、乡镇属地、合作社、农事中心等组织力量，赶着抢收早稻，各大农事服务中心通宵作业，粮食储备库提前开仓，闭环落实抢收、烘干、除杂、入库等全流程工作，全力保障夏粮应收尽收、颗粒归仓。

共享联盟·瑞安 孙凛 摄

7月8日上午，在瑞安马屿镇现代化农事服务中心，马屿各地刚收割的新鲜稻谷由运粮车源源不断地送来，经过20余小时烘干，再通过自动化管道送入除杂设备完成精细化处理，加工后的净粮装车送往马屿粮食储备库。

“我们24小时值守运行，日均处理净粮300至400吨，粮食烘干处理完成后，连夜调度运输车辆送往粮库，最大程度保障抢收粮食快速入库。”瑞安增瑞农事服务中心负责人秦高云介绍，全体工作人员加班加点、昼夜值守，打通早稻抢收处置关键环节，全力保障夏粮应收尽收、颗粒归仓。

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在瑞安马屿粮食储备库，一辆辆满载净粮的货车有序进场，经过检验、过磅等环节后入库。此外，粮库内三条除杂流水线开足马力正在运作，日均可处理毛粮超800吨，全力保障辖区内的毛粮能够顺利入库。“针对台风‘巴威’来袭，我们第一时间完善应急预案，提前启动开仓收购工作。”瑞安马屿粮食储备库副主任戴钧表示，粮库全员轮岗值守、延时作业，截至当天上午，马屿储备库与江上粮站已累计收购早稻480吨。

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天井垟粮食生产功能区是浙南连片面积最大的粮食生产功能区，总面积近3.5万亩。为有效应对台风天气带来的早稻抢收压力，马屿粮食储备库提前谋划、周密部署，腾空足量仓容，实现“空仓等粮”的保收备战模式。“我们提前腾空了1.9万吨的仓容，远远大于今年本地收购1.3万吨的计划数。”戴钧表示。

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据悉，2026年瑞安早稻基础收购价为每50公斤132元，叠加每50公斤30元的订单奖励后，综合收购价达每50公斤162元，与去年持平。稳定的收购价格让农户售粮更安心、种植有底气。瑞安市商务局相关负责人介绍，瑞安夏粮收购保障工作已全部就位，共腾空仓容4.4万吨，落实收购专项资金1亿多元，布设8个标准化收购库点，马屿镇两个粮站已经提前“开秤”，其余粮站也将陆续开放。据统计，今年瑞安早稻种植面积达9.43万亩，计划订单收购早稻4.1万吨。

来 源：潮新闻

原标题： 农事24小时服务粮库腾空仓容 瑞安多方合力抢收早稻4万吨

通讯员 陈峥 孙凛 记者 尤建明

本文转自：温州新闻网 66wz.com