日均排水70万立方米，永嘉金溪水库以发电排水腾库容
温州日报 2026-07-09 10:33:37
为全力防御第9号超强台风“巴威”，永嘉县金溪水库抢抓时机开展预泄腾库作业。连日来，金溪水库以发电形式持续排水，将水位降至最低，为拦蓄台风降雨预留充足防洪缓冲空间。
温州网讯 为全力防御第9号超强台风“巴威”，永嘉县金溪水库抢抓时机开展预泄腾库作业。连日来，金溪水库以发电形式持续排水，将水位降至最低，为拦蓄台风降雨预留充足防洪缓冲空间。
金溪水库正常蓄水位260米，总库容1735万立方米。自7月6日启动库容消落作业以来，水库依托精准水文调度有序预排。截至7月8日下午6时，水库水位已降至242.72米，蓄水率仅为45.82%。当前水库水位远低于起调水位254.5米，腾库效果明显。
永嘉县金溪水电有限公司总工程师李杜仙介绍，水库水位已降至闸门以下，通常情况下，水库会按照日常计划预留水量，待用电高峰时由电业部门调度顶峰。但为应对台风“巴威”，公司提前向电业部门申请发电，以日均排水约70万立方米的力度持续腾库。
据悉，台风防御期间，金溪水电有限公司落实全员在岗值守，严格执行24小时值班制度，保障雨情水情信息传递畅通，应急处置快速高效；同步提前完善各项防汛举措，及时发布错峰泄洪预警提示。
来 源：温州日报
原标题： 日均排水70万立方米，永嘉金溪水库以发电排水腾库容
记者 金朝丹 永嘉融媒记者 刘曦 记者
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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