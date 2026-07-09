温州都市报 2026-07-09 11:00:00

不过，这片“海”不是蓝色波涛，而是300多家企业、2万多流动人口汇成的“题海”——难题一浪接一浪。我就一道题一道题地解，解了15年。

民警汪海洋在东蒙山巡逻执勤

温州网讯 我叫汪海洋，永嘉县公安局乌牛派出所社区民警。辖区12个村社，企业多、华侨多、游客多。2011年，我刚调到所里时，同事开玩笑：“海洋，乌牛就在海边，你这是注定要在这儿守一辈子海。”不过，这片“海”不是蓝色波涛，而是300多家企业、2万多流动人口汇成的“题海”——难题一浪接一浪。我就一道题一道题地解，解了15年。

把乱题理出章法

东蒙山是乌牛的地标，节假日单日客流能突破2万。可山下拉客乱收费，一度成了老大难。

为解这道题，我一家一户摸情况，反复上门劝：“游客来爬山，图的是舒心，不能砸了自己的招牌。”一趟趟跑下来，抵触情绪渐渐消融，如今拉客现象基本绝迹。

山下的乱象刚理顺，山上的隐患又浮出水面。东蒙山步道狭窄，游客走失、山林火灾等警情时有发生。我主动对接街道，牵头成立景区应急处置专班，将公安、街道、志愿者三支力量拧成一股绳，建立起山上山下联动机制。

这套机制很快迎来“实战检验”。今年五一，我在东蒙山执勤时，一对年轻夫妇焦急跑来：三岁的女儿走丢了。我一边让山下警务站同事紧盯监控大屏，一边带队上山搜寻。凭借对每条步道、每个拐角的熟悉，不到十分钟，就在一处岔道旁找到了正哇哇大哭的小女孩。那一天，我们共帮助4名走失儿童与家人团聚。2026年以来，东蒙山景区治安警情下降47%，求助警情下降56%。这座山的治理难题，总算让我理出了章法。

把难题摸清解透

更考验功夫的是化解人心里的疙瘩，我的经验是：不急着开口，先把事儿摸透了再说。

2023年，新警胡程淮第一次独立出警，碰上两家人为土地纠纷吵得不可开交。他赶紧把我喊上。我到场后让他们先把话说完，再把土地几十年历史沿革、权属脉络梳理了好几遍。纠纷平息，两代人心结也解开了。

调解时，我喜欢刨根问底。去年3月采茶季，杨家山村闹起来了——同一批采茶工在不同茶农家干活，日薪差了10块钱。工人炸了锅，茶农也喊冤。我开20多公里山路进村，在茶园听工人算收入，帮茶农核成本，又跑茶企摸行情。最后，把农户、工人、村干部拢到一起谈了一整天，问题掰开揉碎，根子浮出水面——没合同、没规矩，价格自然乱。我当场提出解决方案，建议采茶工资统一标准，招工签合同。茶农松了口：“老汪，听你的。”此后采茶季再没闹过纠纷。

15年，我调解纠纷超过800起。“老汪你都这么讲了，这事我不计较了。”这是我调解纠纷时听到最多的一句话，一句“不计较”，抵得过千言万语。

把无解题盘活作答

有些事看来是“无解题”——身份断档、时空阻隔、线索全无。乌牛是侨乡，这样的难题特别多，我碰到的特别多。

刚下社区时，一位大妈来问孙子回国读书的事。我把政策拆成大白话，从落户到学区一项项捋清楚，材料清单列好递给她，把手机号存进她手机里。事情办妥后，大妈在越洋电话里念叨：“这个警察好，我都听懂了。”消息在侨胞圈传开，许多华侨加我微信咨询政策。我用温州话一条条发语音回复，隔着时差慢慢聊。

2020年，80岁的陈大爷从海外回来寻根。20世纪80年代出国，祖屋早拆了，身份信息全没了。我一头扎进档案室，从20世纪70年代翻到20世纪90年代，50多件老旧底册，找了整整3天。又往村里跑20多趟，寻访10多位高龄老人，辗转联系海外亲属翻找出数十年前的家书。前后7次跑部门对接，写了3000多字说明材料。户口簿办下来那天，陈大爷红着眼眶说：“我回家了。”

15年，我帮120多位华侨解决落户问题，把断在时间里的线索接上，把隔在国境线外的难处化解。

现在，找我解“题”的人越来越多，我会继续答下去——步履更实、用情更深，让山海间的百姓始终安心放心。

来 源：温州都市报

原标题： 汪海洋：15年巧解“题海”化民忧

作者：邵子慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com