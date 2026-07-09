无人机精准抛投、舟艇协同作战……水域救援实战演练
温州都市报 2026-07-09 09:56:44
温州网讯 前天，龙湾区消防救援大队组织开展了水域救援实战演练，筑牢防汛防台安全屏障。
此次演练紧贴实战需求，模拟台风过境导致的洪涝灾害场景，开展了无人机精准抛投、舟艇协同作战等科目的训练。在无人机抛投救生圈环节，操作手精准操控无人机飞抵“落水群众”上空，准确空投救生圈，实现高效定点救援。在水域机动科目中，参演队员依次开展了舟艇离岸靠岸技术、直线行驶与急弯避障行驶等基础驾驶技能训练。随后，多艘舟艇编队成行，逐一演练了“O”形、“S”形及“Z”形等高难度战术机动动作，充分检验了驾驶员在复杂水流环境下的精准操控能力。
来 源：温州都市报
原标题： 无人机精准抛投、舟艇协同作战……水域救援实战演练
记者 吴祖坚 通讯员 潘柏松
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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