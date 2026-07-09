温州都市报 2026-07-09 11:00:00

这些年，我摸索出了“三本账”工作法——用数据校准巡防精度，靠民力延伸治理触角，以服务传递警务温度。

民警郭涛深入辖区开展“小板凳”法治课堂

温州网讯 我叫郭涛，是瓯海区公安分局娄桥派出所的社区民警。十多年来，从初入街巷、逐户摸排的基层新人，到善用数据、联动各方的“社区管家”，再到群众熟知的“小板凳警官”，我深切体会到：社区警务桩桩件件，连着百姓冷暖。

这些年，我摸索出了“三本账”工作法——用数据校准巡防精度，靠民力延伸治理触角，以服务传递警务温度。三招齐下见效显著：2025年，辖区警情同比下降53.7%，居民的安全感和满意度双提升。这也是我作为一名社区民警最大的追求。

脚底板下的“活数据”

辖区哪里警情高发，哪里需要加强巡防，我心里门儿清。这份“活地图”的底气，来自十年如一日的深耕细作，和对每一条街巷脉络的熟稔于心。

年初，我留意到：每到周五傍晚，辖区农贸市场周边的纠纷警情就会明显增多。我调出近两个月的数据反复比对，最终将症结锁定在“摊位与停车位”交界的区域。于是，我把周五的巡逻岗定点设在那里。三周后，该时段的纠纷警情显著下降。

这就是我常说的数据“画像”——用警情热力图指导实战。哪类盗窃多发、哪个时段纠纷集中、哪个点位最薄弱，我们就往哪里投警力。凌晨的停车场、周末的市场周边、傍晚的出租房集中区……都是我们的巡防重点。

精准巡防之外，我还坚持一项“笨功夫”：每起警情处理完，24小时内必须回访。报警人满不满意？隐患有没有彻底消除？新矛盾有没有冒头？我都要一一问清，每一个环节都不敢大意。今年上半年，我累计回访了500多起警情，及时化解了几起容易重复报警的隐患，真正做到了“案结事了、事心双解”。

“先锋队”和“小板凳”

想把问题化解在萌芽状态，还得把工夫花在平时。社区大，警力不足，群防群治才是基层治理的“源头活水”。我联合网格员、快递小哥、志愿者，组建了“反诈宣传先锋队”。这支队伍走街串巷，用“土话+案例”的方式，把防骗知识送到群众身边。

队伍拉起来了，阵地怎么找？不设讲台、不做PPT，我琢磨出了“小板凳反诈课堂”——只要有一片阴凉地，我往那儿一坐，街坊们围过来，就是课堂。我用“土话”说“真事儿”，从“冒充公检法”讲到“刷单返利”，讲到骗子怎么套话。到现在，小板凳课堂已办了150多场，辖区电诈发案率同比下降了42%。

针对辖区易发的矛盾纠纷，我们还探索出了“多方会诊”化解模式，驻村干部、驻点律师、“娄枫义警”和网格员一起参与其中。今年4月，接连发生几起犬吠噪音扰民的警情，但报警人说不出具体地址。我们联合行政执法局和网格员实地排查，最后在村中山脚下隐蔽处，发现一个村民私自搭建的狗棚，养了4只大型犬。我们多次上门沟通，耐心宣讲法规政策，最终村民主动将狗送到自家农场喂养，问题得到圆满解决。

从先锋队到小板凳，再到多方会诊，靠的都是把民力与专业拧成一股绳。

服务不止警情

干了十多年社区民警，我最大的体会是：群众报警，往往是要解决一个具体的“难”。

辖区曾有一对母女爆发激烈冲突，女儿离家出走。找到女孩后，我跟她一起回到家中，又找来了妇联干部、心理咨询师。讲法理、谈亲情，反复上门做工作，前后调解了五六轮，母女俩终于重归于好，女儿也重新回到校园。

于是，我建了覆盖辖区的“警民联系”微信群，24小时在线响应。老人走失、小孩办证、噪音投诉、可疑人员报告……不论大事小情，群众随时随地都能找到我。

群众叫我一声“郭警官”，我就得对得起这份信任。我坚持用数据读懂人，用共治凝聚人，用服务温暖人，把平安变成群众看得见、摸得着、信得过的日常。■邓欢欢

来 源：温州都市报

原标题： 郭涛：“小板凳警官”的“三本账”

作者：邓欢欢

本文转自：温州新闻网 66wz.com