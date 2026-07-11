平阳融媒 2026-07-11 20:04:14

奶茶店给安置点孩童送上专属无茶果茶，不止奶茶好喝，公益更温情

奶茶店给安置点孩童送上专属无茶果茶，不止奶茶好喝，公益更温情

来 源：平阳融媒

原标题： 台风天暖心一幕！奶茶店给安置点孩童送上专属无茶果茶

本文转自：温州新闻网 66wz.com