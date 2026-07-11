正在阅读：3台风天暖心一幕！奶茶店给安置点孩童送上专属无茶果茶

台风天暖心一幕！奶茶店给安置点孩童送上专属无茶果茶

平阳融媒 2026-07-11 20:04:14
奶茶店给安置点孩童送上专属无茶果茶，不止奶茶好喝，公益更温情

奶茶店给安置点孩童送上专属无茶果茶，不止奶茶好喝，公益更温情

来　源：平阳融媒

原标题： 台风天暖心一幕！奶茶店给安置点孩童送上专属无茶果茶

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：诸葛之伊审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11