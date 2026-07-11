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乐清已进入台风10级风圈！非必要不出门

1818黄金眼 2026-07-11 20:40:52
台风“巴威”来袭，预计台风将在温岭至瑞安一带沿海登陆，目前温州乐清已进入台风10级风圈，记者在风中降低重心才能站稳，提醒：非必要不出门。

台风“巴威”来袭，预计台风将在温岭至瑞安一带沿海登陆，目前温州乐清已进入台风10级风圈，记者在风中降低重心才能站稳，提醒：非必要不出门。

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原标题： 乐清已进入台风10级风圈！非必要不出门

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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