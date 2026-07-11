温州晚报 2026-07-11 19:56:58

7月11日中午，洞头区大门镇豆岩村避灾安置点内暖意融融，转移安置的村民围坐一起共享热乎饭菜，说起安置点的贴心服务，大家纷纷竖起大拇指。

温州网讯 “一开始还不情愿来安置点，没想到这里饭菜可口、住着舒心，比家里还热闹暖心！”7月11日中午，洞头区大门镇豆岩村避灾安置点内暖意融融，转移安置的村民围坐一起共享热乎饭菜，说起安置点的贴心服务，大家纷纷竖起大拇指。

村民围坐一起共享热乎饭菜。

近期，灾害天气风险升级，大门镇豆岩村第一时间启动人员避险转移工作。谈及转移初期的场景，不少村干部印象深刻：部分村民尤其是老人心存顾虑，不愿离开熟悉的老宅，担心安置点吃住条件差、生活不方便。为此，党员干部、志愿者挨家挨户化身暖心劝导员、贴心搬运工，一次次上门拉家常、讲政策、摆风险，耐心消解老人的抵触情绪。遇到腿脚不便的高龄老人，志愿者主动搀扶引路；面对舍不得家中物件的村民，大家帮忙打包搬运生活用品，分批稳妥将低洼地带住户、独居老人转移至安置点。

志愿者将腿脚不便的高龄老人背到安置点。

7月11日，豆岩村避灾安置点防汛备战不仅有紧绷的坚守，更有扑面而来的烟火温情。宽敞整洁的空间摆放着整齐桌椅，食堂内荤素搭配的家常菜热气腾腾，炖菜、小炒、汤品一应俱全，每餐定时供应，干净卫生、分量充足。安置区配备休息床铺、饮水、应急物资，日常还有工作人员全程值守，随时响应群众的各类需求。

安置点志愿者悉心照顾高龄老人。

为丰富群众安置期间的日常生活，消除群众久坐无聊、心绪烦闷的困扰，安置点专门增设休闲娱乐区域，常态化开展暖心文娱与科普活动。志愿者提前调试好电视设备，全天候开放观看渠道，循环播放戏曲、经典影视剧、新闻联播等老年人喜闻乐见的节目，饭后闲暇时分，群众围坐在一起看电视、聊家常，氛围轻松又热闹。同时，结合防汛避险工作需求，定时播放防汛防台风、防灾自救、应急避险科普短视频和宣传片，用通俗易懂的画面、接地气的讲解，让群众轻松学习防灾避险知识，提升自我防护能力，真正做到避险安置、科普入心。对于独居、高龄老人，安置点还安排专人陪护，提供健康问询、检查等服务。

村民观看防灾自救、应急避险科普短宣传片。

独居的李大爷是首批转移群众之一，起初坚决不肯离家，如今在安置点每日准时就餐、饭后和老伙伴一起聊天追剧、学习防灾知识，日子充实又安稳。他逢人便夸安置点的服务：“一日三餐不重样，菜烧得软烂合老人胃口，房间通风干净，还有电视看、有科普视频学习，志愿者随叫随到，悉心照顾，住着一点不憋屈。”暖心服务不仅暖了现场村民，更打动了远方家属。李大爷的儿子常年在外工作，此前一直忧心父亲在安置点生活起居。当视频通话里，看到父亲吃得香甜、笑得开心、生活充实，他彻底放下心来。为感谢工作人员无微不至的照料，他主动转账500元，嘱咐用来采购果蔬食材，为所有安置群众加餐添菜。“村里考虑得太周到了，解决了我们在外家人的后顾之忧，这是我的一点心意。”质朴的话语，是群众对安置工作最真切的认可。

党员志愿者为老人量血压。

从最初抵触转移，到安心居住、发自内心夸赞，村民心态转变的背后，是大门镇豆岩村精细化安置服务的最好印证。接下来，该村安置点还将持续优化配套服务，用实打实的贴心服务筑牢防灾避险的民生防线，让每一位转移群众都能在这里感受到家一般的温暖。

来 源：温州晚报

原标题： “住得比家还舒心！”洞头豆岩村安置点防灾避险不将就，群众竖起大拇指

记者 赵小娴 通讯员 郭沁妤

本文转自：温州新闻网 66wz.com