温州晚报 2026-07-11 19:55:11

连日来，泰顺县仕阳镇全面启动防汛避险转移工作，全镇上下逐户摸排高风险区域人员，将高龄独居、行动不便的老弱群体作为核心保障对象，坚决落实“应转尽转、不漏一人”的硬要求。

温州网讯 连日来，泰顺县仕阳镇全面启动防汛避险转移工作，全镇上下逐户摸排高风险区域人员，将高龄独居、行动不便的老弱群体作为核心保障对象，坚决落实“应转尽转、不漏一人”的硬要求。

7月10日，在黄碧龙村，一位百岁老人因年事已高、行动不便，无法自主完成转移，成了镇村两级最牵挂的重点对象。村“两委”干部第一时间细化专属转移方案，采取分组包干模式，安排专人上门对接，全程耐心安抚老人情绪，小心翼翼搀扶老人缓步移动，再通过提前调度的车辆平稳接驳，一路把老人安全护送到集中安置点。

抵达安置点后，工作人员早已提前备好干净床位、热乎餐食和常用生活用品，还专门落实一对一专人照护，随时关注老人的身体状态和生活需求，确保老人在安置点住得安心、过得舒心。

从入户排查到全程护送，再到后续贴心照料，整个转移过程稳妥有序，没有一丝仓促慌乱。仕阳镇用“慢脚步”托举起“安全感”，把刚性的防汛要求转化为暖到心坎的实际行动，在风雨中为辖区群众筑牢了坚实的生命安全防线。

来 源：温州晚报

原标题： 泰顺仕阳镇：风雨里的“慢脚步”，护送一位百岁老人平安转移

记者 陈培培 照片由泰顺仕阳镇提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com