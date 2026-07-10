台风汛期，温州这些泊位点免费停放
鹿城发布 2026-07-10 18:04:01
关于台风“巴威”影响期间
鹿城区道路差异化收费泊位免费停放的通知
市民朋友们：
为积极应对“巴威”台风对我市的影响，方便广大车主在台风来临期间停车避险，自2026年7月10日12时00分起，鹿城区道路差异化收费泊位免费对市民开放。待防台风应急响应II级结束后，自动恢复收费。
同时也提醒广大车主，在确保不影响交通秩序、消防通道及应急救援的前提下有序停放。注意观察周边环境，勿将爱车停放在低洼易积水区域、工地挡墙、露天广告牌、树冠茂盛树木、电线杆旁、地下车库低层，注意人身及车辆安全，以免爱车受损。
温州市车辆停泊开发服务有限公司
2026年7月10日
来 源：鹿城发布
原标题： 台风汛期，温州这些泊位点免费停放
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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