温州日报 2026-07-10 09:26:00

各家商超均表示日常民生货品都已进行了预先备货，请市民们理性、放心购买。

温州网讯 “晚上9点多了，还是很多人啊。”7月8日晚，市民小徐在社交平台上发布了山姆温州会员店的实时场景图片，并感叹道。连日来，随着台风“巴威”的逼近，不少市民已经涌向大型商超进行采购囤货。昨日，记者走访山姆、盒马、超盒算NB等门店了解具体情况，各家商超均表示日常民生货品都已进行了预先备货，请市民们理性、放心购买。

在山姆温州会员店，记者注意到，客流比平日明显增多，多数顾客购物车里是两三盒鸡蛋、一两箱牛奶再加几包速食面，基本是两三天的量。推着车的市民陈阿姨笑着说：“本来想多囤点，看到店员一直往货架上补，心里踏实了，买够这两天吃的就行。”

盒马鲜生门店同样忙碌而有序。生鲜区里，包装好的蔬菜和肉品摆满冷柜，工作人员每隔半小时就巡视一次、及时添货。门店负责人告诉记者，门店民生商品备货量比平时增加30%-40%。此外，盒马旗下的超盒算NB门店也都备货充足。

多家商超负责人均表示，根据往年台风季的数据，他们早在“巴威”生成之初就启动了应急备货预案，速食面、瓶装水、熟食、冷藏肉菜等易消耗品都按照日常销量的1.5倍以上下单，并且供应链随时可以追加补货。

来 源：温州日报

原标题： 温州商超备货量足价稳

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com