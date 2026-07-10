温州日报 2026-07-10 09:26:00

随着今年9号台风“巴威”的逼近，温州龙湾国际机场迅速转入迎战状态，抢在台风登陆前的“黄金窗口期”完成所有防御准备。

温州网讯 随着今年9号台风“巴威”的逼近，温州龙湾国际机场迅速转入迎战状态，各级管理人员下沉一线，对飞行区、航站楼、综合交通中心等重点区域展开全覆盖排查，重点落实飞机系留、围界加固、设施防渗漏等关键防护措施，抢在台风登陆前的“黄金窗口期”完成所有防御准备。

7月7日上午，机场召开防台专题部署会，明确要求全员树立底线思维，提早做好防台准备。连日来，机场各级管理人员在机场全域展开拉网式排查：飞行区彻底疏通排水系统，完成航空器系留防护，拆除或加固驱鸟设施，并与水利部门对接排涝联动机制；场区修剪加固高大树木，清理供电线路附近的树障，检修变电站和应急发电设备，以防断电风险；航站楼和综合交通中心的屋面、下沉广场排水管网全部疏通，高空悬挂标识全部拆除，外围围挡重新规整，从源头上防范积水和坠物隐患。

物资方面，所有防汛应急物品完成清点、检修和补充，各类抢险工具配备到位。机场还常态化开展了防汛、停电停水等应急演练，并对全员进行防台专项培训，提升一线员工的实战处置能力。

来 源：温州日报

原标题： 飞机系留围界加固 温州机场全力迎战“巴威”

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com