温州日报 2026-07-10 10:17:00

有精准把握行情节奏的温州股民，投资收益提升，账户收益增厚。

温州网讯 2026年上半年A股行情收官，各大主要指数多数收涨，上证指数上涨3.16%，深证成指上涨19.82%，创业板指、科创50指数强势创出历史新高，上半年涨幅分别为35.58%、64.25%。这之中，温州上市公司板块个股涨跌分化显著，福达合金、温州宏丰等本地个股实现股价高涨；有精准把握行情节奏的温州股民，投资收益提升，账户收益增厚。

盘面数据显示，今年上半年A股全市场半年度成交额达317.53万亿元，创历史新高；日均成交额约2.74万亿元，同比增长约97%。年内多次出现单日天量成交，1月14日、6月22日分别创下A股历史第一、第二单日成交额；A股史上41个单日成交超3万亿元的交易日中，有37个集中在上半年，市场资金活跃度显著提升。

申万宏源证券温州分公司投资顾问孙岳表示，上半年市场出现多轮放量成交、几大指数创新高等行情，投资者参与热情有所提高，其中90后、00后年轻人开户入市较为积极，对科技和AI赛道关注度较高。

记者走访了解到，不同温州股民因持仓结构和操作节奏差异，收益分化明显。长期布局科技成长ETF的周女士上半年账户整体收益率超30%，7月市场回调后收益有所收窄，“我一直看好科技板块，有这样的收益还是蛮惊喜的。”记者从多家券商了解到，今年股民参与ETF交易活跃度明显提升。股民李先生则因未能跟上市场主线，收益表现不佳，上半年资金集中流向中小盘科技成长股，自己前期重仓传统蓝筹，错失主升行情，中途切换至小盘科技股时又遇到板块调整，操作节奏未踩准。

从上半年温州板块个股股价表现来看，整体呈现显著结构性分化行情，贴合全国科技走强的市场趋势。其中，福达合金、温州宏丰、电光科技表现亮眼，股价涨幅分别为266.10%、173.27%、100.20%；意华股份、美硕科技、聚星科技、珠城科技等本地企业涨幅可观，依托新材料、高端电子制造赛道红利走出强势行情。与此同时，部分传统行业个股有所回调，板块走势分化明显。

资本市场扩容层面，2026年A股整体市场规模稳步扩张。上半年共有71家企业完成A股首发上市，截至6月末，A股全市场总市值攀升至118.95万亿元，较2025年末增长9.41%，资本市场服务实体经济功能持续增强。温州上市企业梯队同步扩容，6月30日温州益坤电气顺利登陆资本市场挂牌上市，为温州资本市场注入新鲜血液，进一步完善本地电力设备细分领域上市企业布局。

展望下半年行情，近期机构密集发布了2026年的中期策略报告。整体来看，不少机构认为依托产业景气与基本面修复的结构性行情将持续演绎，盈利兑现能力成为板块强弱的核心分水岭。有券商认为下半年低估值高成长领域的配置价值突出，也有券商认为消费主线同样存在结构性机会。

来 源：温州日报

原标题： A股上半年成交超317万亿元创纪录 你在股市里赚钱了吗？

记者 邹雯雯

本文转自：温州新闻网 66wz.com