“巴威”来袭 温州全市赛事一律暂停 体育场馆暂停开放

温州都市报 2026-07-10 10:17:00

7月9日起全市各类体育赛事活动一律暂停，各类健身场所暂停对外开放。

温州网讯 昨天，记者从市体育部门获悉，全市体育系统将防御“巴威”作为当前的首要任务，7月9日起全市各类体育赛事活动一律暂停，各类健身场所暂停对外开放。

原定于7月9日至12日举行的浙BA温州市预选赛A组及B组第4轮多场比赛延期举行，同时，各级竞技体育、群众体育赛事，各体育协会及社会力量举办的竞赛表演活动全部暂停，各级各类体校及联办训练单位同步停止训练和比赛。

在体育场馆管控方面，温州体育中心、温州奥体中心、九山体育场馆等市级场馆，以及各县（市、区）公共体育馆、室外运动场、百姓健身房、滨江滨海运动场地、山地户外营地等各类健身场所一律暂停对外开放。各场馆正加紧开展排水系统疏通、广告牌加固、低洼地带封堵等隐患排查整改。全市体育经营场所、高危体育项目单位及校外体育培训机构须严格落实安全生产主体责任，对照响应等级不折不扣执行管控措施。

同时，全域安全隐患拉网排查已全面启动。各级体育主管部门将对温州体校、训练基地、体育协会办公场所及体彩站点等进行无死角巡查，重点聚焦水上运动中心码头、航道、临水临山场馆和高空设施等关键风险点位，限时完成隐患整治。

市体育部门特别提醒广大市民，台风期间停止户外探险运动，切勿前往江边、沿海堤坝、山体步道及露天球场。停放于体育场馆及其地下车库的车辆，请车主提前转移至地势较高、排水通畅的安全地带，避免财产损失。

来 源：温州都市报

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com