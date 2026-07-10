科学调度腾库容 温州全市大中型水库累计预泄1.19亿立方米

温州日报 2026-07-10 08:11:08

7月6日以来，全市20座大中型水库累计预泄1.19亿立方米，其中珊溪水库预泄水量6797万立方米，有效腾出了防洪库容，为后续强降雨防御工作争取了主动。

温州网讯 受9号台风“巴威”影响，我市10日夜里至12日将有明显的风雨天气。市水利局于9日20时提升水旱灾害防御（防台）应急响应至Ⅲ级。为防范台风“巴威”可能带来的强降雨，全市科学调度水利工程，开展预排预泄。7月6日以来，全市20座大中型水库累计预泄1.19亿立方米，其中珊溪水库预泄水量6797万立方米，有效腾出了防洪库容，为后续强降雨防御工作争取了主动。

9日上午10时，珊溪水库启动预泄腾库作业，抢抓台风来临前的窗口期，降低库区水位，腾出充足防洪库容。据现场监测数据显示，截至9日上午泄洪前，珊溪水库水位为136.24米，蓄水量10.92亿立方米。为有效化解高水位运行风险，水利部门提前科学研判防汛形势，启动预泄腾库计划，预计将水库水位降至135米，全面提升水库拦洪、削峰、错峰能力。上午10时，珊溪水库正式开启泄洪作业，启用溢洪道2号、4号闸门，单扇闸门开启高度1.52米，总下泄流量达200立方米/秒，最大程度腾空库容，迎接这次台风可能带来的洪水。

泽雅水库也在当天同一时间开闸预泄。“此次预泄流量控制在20立方米/秒，预泄时长约1天。”温州市泽雅水库有限公司总经理麻青松介绍。通过此次预泄，水库比批复的控运计划最低起调水位多腾出了约140万立方米库容，预泄后，水库水位至梅汛期限制水位可纳雨量达到260毫米，为台风可能带来的暴雨洪水留足调蓄空间。此外，水库充分运用运管矩阵平台，实现水雨情、工情等全要素自动感知，运行安全实时研判及分类分级预警、消缺处置，大幅提升了水库管理的精细化与智能化水平。

自6日起，顺溪水库已先行通过发电持续预泄，截至9日上午8时，腾出库容260万立方米，水库水位下降至157米。为确保水库大坝和下游防洪安全，该水库于9日13时开启两道中孔闸门，初始下泄流量为20立方米/秒，后续依据实时雨情、水情动态调整泄洪量，最大限度预留调蓄空间，直至台风过境结束。平阳县顺溪水利枢纽工程管理处副主任吴联志介绍，下一步，水库将持续紧盯“巴威”路径与降雨预报，加密水雨情监测频次，联动沿线乡镇做好沿河巡查，确保水库安全运行和防洪减灾效益发挥。

另据统计，截至9日17时，全市平原河网累计预排7017万立方米，其中温瑞平水系总排水量2309万立方米，横阳支江、沪山内河、江南河网（苍南片）排水量2243万立方米，鳌江河网、水头河网和萧江塘河排水量1177万立方米。

来 源：温州日报

原标题： 科学调度腾库容 严阵以待护安澜

全市大中型水库累计预泄1.19亿立方米

记者 包蓉蓉 通讯员 翁思思 胡琳琳 宋苑 陈瑶

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