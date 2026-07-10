温州日报 2026-07-10 10:17:07

斑马线不过几十米，却检验着规则意识，也传递着城市温度。

温州网讯 斑马线前，短短几秒钟，关系着群众出行安全，也映照着一座城市的文明底色。如今，机动车礼让斑马线是否已成为常态？面对礼让，行人、非机动车又是否形成文明互动？

7月7日，记者先后来到温州市中医院门口和市区温迪路两处未设置交通信号灯的斑马线，在近一个小时的现场观察中，一停一让间，文明新风扑面而来。

医院门口>>>

多一点等待，多一份安心

上午9时17分，记者来到温州市中医院门口。

正值上午就诊高峰，医院门口人流不断，不少老人和陪诊家属陆续来到斑马线前。

几分钟后，一位老人走到斑马线边，一辆驶近的出租车便提前减速，在停止线前稳稳停下，紧随其后的黑色SUV也随即放慢车速，耐心等待。老人抬头确认车辆停稳后，缓步走上斑马线，两辆车始终保持静止，没有鸣笛催促，也没有抢行穿过。待老人安全通过后，车辆才缓缓驶离，整个过程秩序井然。

9时53分，医院门前迎来另一拨就诊人流。

一名身穿黑色衣服的女士走向斑马线，前方一辆出租车主动停车礼让，后方车辆依次减速等待，很快形成一条短暂而有序的车流。女士快步通过后，车辆依次驶离，整个过程衔接自然，没有出现争道抢行现象。

陪同家人前来就诊的郑先生说：“医院门口老人比较多，现在很多司机看到有人过马路都会主动停下来，过街安心多了。”

记者蹲点时注意到，公交车、出租车、私家车驶近斑马线时，大多都会提前减速。当发现有行人准备过街时，驾驶员普遍能够主动停车礼让，待行人全部通过后再继续通行。

不过，也有个别非机动车为了赶时间，趁机动车停车礼让时，从车辆右侧快速穿过，与正在过街的群众擦肩而过，存在一定安全隐患。

城区道路>>>

一停一让，渐成默契

上午10时14分，记者来到市区温迪路。

道路两侧商铺、居民区密集。虽然不是交通主干道，但这处没有交通信号灯的斑马线，是附近居民日常出行的重要通道，过往车辆、行人络绎不绝。

几分钟后，一位撑着遮阳伞的老人来到斑马线前，最前方一辆黑色商务车立即减速停下，后方车辆也依次放慢车速。老人缓步穿过斑马线，车辆始终耐心等待，直到老人安全到达道路另一侧，车流才恢复通行。

随后，一位年轻人准备过街，经过的出租车、私家车同样主动停车礼让。车辆停得从容，行人走得安心，一停一让正逐渐成为彼此间越来越自然的默契。

记者在现场蹲点30分钟发现，大多数机动车驶近斑马线时都会主动减速，发现有行人等候或准备过街后及时停车礼让。遇到老人、儿童以及行动较慢的群众时，不少驾驶员还会提前降低车速，耐心等待。

“现在大家礼让的意识越来越强了。”家住附近的苏阿婆说，“以前过马路，有时要等好几辆车；现在不少司机远远看到有人等候，就会主动停下来，安心多了。”

文明习惯正在逐渐养成，但记者也留意到，并非所有交通参与者都能做到文明通行。一辆电动自行车趁机动车停车礼让时，从车辆缝隙中快速穿过，原本正常过街的行人不得不停下脚步避让。

“机动车礼让越来越普遍了，希望骑电动自行车的人也能一起遵守交通规则。”一位过路市民说。

记者手记>>>

文明，需要双向奔赴

两个观察点，一个位于医院门前，一个位于居民日常出行集中的城区道路。不同的场景，相同的画面不断出现：车辆提前减速、主动停车，行人确认安全后快步通过，一停一让之间，文明悄然流动。

采访中，记者发现，礼让斑马线正在从一种交通规则，逐渐成为越来越多驾驶员的行动自觉。而令人欣慰的是，不少行人也在主动回应这份礼让：加快脚步、不在斑马线上停留，一个微笑、一声道谢、一挥手，都让这场文明互动更加温暖、更有默契。

当然，文明也并非没有“杂音”。蹲点过程中，个别非机动车借机动车停车礼让之机抢行、穿插，打乱了正常通行秩序，也给过街群众带来了安全隐患。这也提醒我们，文明交通从来不是某一方的责任，而是每一位交通参与者共同遵守规则、彼此尊重的结果。

斑马线不过几十米，却检验着规则意识，也传递着城市温度。司机礼让一步，行人快走几步，骑行者守规一步，每个人多一分理解、多一点自觉，文明就会在一次停车、一次等待、一次致谢中不断累积，成为群众看得见、感受得到的生活日常。

来 源：温州日报

原标题： 一停一让间，文明可见

记者蹲点无信号灯斑马线，观察文明交通新变化

记者 庄越

本文转自：温州新闻网 66wz.com